ترامب يتهم «أنتيفا».. وزعيم الجمهوريين ينهره: إنهم «MAGA»

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نيويورك – الوكالات: اتهم الرئيس الاميركي دونالد ترامب حركة «أنتيفا» بضلوعها في أحداث الكابيتول، في مكالمة هاتفية متوترة استمرت نصف ساعة مع زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، وفقا لما نقله موقع «أكسيوس».

وقال الموقع ان ترامب اتهم الحركة اليسارية المناهضة للفاشية والعنصرية، بحادثة اقتحام مبنى الكابيتول في الأسبوع الماضي، على الرغم من وجود أدلة واضحة تدين أنصاره باثارة الشغب خلال تلك الحادثة. وقال كيفن مكارثي للرئيس خلال المكالمة الهاتفية «انها ليست «أنتيفا»، انها MAGA» مردفا «أعرف ذلك جيدا. لقد كنت هناك»: في المقابل تحدث ترامب عن تزوير الانتخابات بينما قال مكارثي بغضب «توقف عن ذلك. الانتخابات انتهت». ومصطلح «MAGA» هو اختصار لشعار حملة ترامب الانتخابية «اجعل أميركا عظيمة مجددا»، وهو الشعار الذي رفعه المتظاهرون أمام مبنى «الكابيتول». وكان دونالد ترامب أعرب عن استيائه البالغ من الهجوم على مبنى الكابيتول الواقع وسط العاصمة واشنطن، وقال في مقطع مصور على تطبيق تويتر قبل ايقاف حسابه، انه وعلى غرار كل الأميركيين يشعر «بغضب من العنف وانعدام سيادة القانون والفوضى،» في اشارة الى أحداث الكابيتول. وفي سياق متصل، نصح مكارثي خلال المكالمة الرئيس ترامب باتباع التقاليد، والاتصال بالرئيس المنتخب جو بايدن وتهنئته، بينما قال ترامب انه لم يقرر اذا ما كان سيفعل ذلك.

