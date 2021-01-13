نتانياهو يحذف صورة «صديقه الوطيد» ترامب من صفحته بتويتر

عربيات ودوليات

القدس المحتلة – الوكالات: أزال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو صورة تجمعه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب كان يضعها في صدر حسابه على تويتر امس في انفصال فيما يبدو عن حليف سياسي يواجه مساءلة محتملة.

وظلت الصورة لنتانياهو وهو يجلس بجانب ترامب خلال اجتماع بالبيت الأبيض تحتل هذا الموقع الرفيع على حساب نتانياهو الرسمي كعلامة على العلاقات الوطيدة بين الزعيم الاسرائيلي المحافظ والرئيس الجمهوري الذي يتمتع بشعبية في اسرائيل.

وتصدرت صورة أخرى لنتانياهو هو يحصل على لقاح فيروس كورونا صفحته على تويتر مع شعار «سنعود الى الحياة». واحتفظ نتانياهو بصورته مع ترامب حتى بعد هزيمة الأخير في الانتخابات الأميركية في نوفمبر أمام الديمقراطي جو بايدن.

