كندا تدرس تصنيف «براود بويز» جماعة إرهابية

عربيات ودوليات

لندن – الوكالات: كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن كند تتجه الى تصنيف جماعة «أولاد فخورون» أو «براود بويز» كمنظمة ارهابية على غرار تنظيم «القاعدة» و«داعش» و«بوكو حرام»، وذلك بعد دورهم في الهجوم الذي أدى الى اقتحام مبنى الكابيتول في العاصمة الأميركية واشنطن. وأوضح وزير السلامة العامة الكندي ان مكتبه كان يراقب عن كثب جماعة «أولاد فخورون» و«المتطرفين العنيفين ذوي الدوافع الأيديولوجية المتشددة» داخل المجموعة. وقال «انهم من دعاة تفوق العرق الأبيض ولديهم أيديولوجيات تحث على كراهية النساء ومعاداة الاسلام والسامية، انهم خطرون ومتطرفون». وأضاف «نحن نعمل بدأب لجمع الأدلة، وعندما تتوافر لدينا جميع المعلومات الاستخباراتية فان سنتعامل مع تلك الجماعات بشكل مناسب».

ولم يذكر مكتب الوزير متى ستوضع جماعة «أولاد فخورون» على قائمة الارهاب الكندية.

