«الصحة العالمية»: لا «مناعة قطيع» عالمية في 2021

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جنيف – الوكالات: أكدت منظمة الصحة العالمية أن المناعة الجماعية او ما تعرف بـ«مناعة القطيع» ضد فيروس «كورونا» لن تتحقق هذا العام رغم بدء توزيع اللقاحات في بلدان عدة. وقالت المسؤولة العلمية في المنظمة سمية سواميناثان من جنيف «لن نبلغ المناعة الجماعية في 2021» مشددة على أهمية مواصلة تطبيق اجراءات الحماية مثل التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي ووضع الكمامة للسيطرة على الوباء. وأشادت سواميناثان «بالتقدم الكبير» الذي أحرزه العلماء الذين نجحوا في تطوير ليس واحدًا بل عدة لقاحات آمنة وفعالة ضد فيروس جديد تماما في أقل من عام. لكنها شددت على أن طرح اللقاحات على العامة «يستغرق بعض الوقت». وأشارت الى أن «توسيع نطاق انتاج الجرعات يستغرق وقتا ليس فقط بالملايين، ولكن هنا نتحدث عن مليارات»، داعية الناس الى «التحلي بالصبر قليلاً». وشددت سواميناثان على أن «اللقاحات ستصل في نهاية المطاف، ستنقل الى جميع البلدان». وتداركت «لكن في غضون ذلك، يجب ألا ننسى أن هناك اجراءات ناجعة». وأشارت الى أنه ستكون هناك حاجة لمواصلة اتخاذ تدابير الصحة العامة وتلك الاجتماعية التي تهدف الى وقف انتقال العدوى «لبقية هذا العام على الأقل».

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ان بريطانيا تشهد لحظة عصيبة بسبب جائحة «كوفيد-19» وأضاف أن هناك نقصا في الأكسجين في بعض المناطق.

وافتتحت 7 مراكز تطعيم في المملكة المتحدة في حين تخطط الحكومة لتلقيح حوالي 15 مليون شخص بحلول منتصف فبراير لبدء رفع تدابير الاغلاق الثالث خلال عام.

وقد رجحت مجموعة «بيونتك» الألمانية أن تكون قادرة على صنع «ملياري جرعة» من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» المستجد بحلول نهاية 2021 من أجل تلبية الطلب العالمي على اللقاح.

