الأمم المتحدة: تداعيات خطيرة لتصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية»

عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: حذرت الأمم المتحدة من أن خطة أميركية لتصنيف مليشيات الحوثي اليمنية منظمة ارهابية أجنبية «ستكون لها على الأرجح تداعيات انسانية وسياسية خطيرة». وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوغاريك ان من الضروري أن «تسارع الولايات المتحدة في منح التراخيص والاعفاءات اللازمة لضمان استمرار وصول المساعدات الانسانية لجميع المواطنين.. دون عراقيل». وأضاف أن الأمم المتحدة «قلقة من أن يكون للتصنيف تأثير ضار على الجهود الرامية لاستئناف العملية السياسية في اليمن وأن يزيد من استقطاب مواقف طرفي الصراع».