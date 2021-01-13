الولايات المتحدة تعيد إدراج كوبا ضمن «قائمة الإرهاب»

عربيات ودوليات

أعلنت ادارة الرئيس دونالد ترامب قبل تسعة أيام من انتهاء ولايتها، أنها أعادت ادراج كوبا على القائمة الأميركية السوداء لـ«الدول الداعمة للارهاب» بعدما قامت ادارة الرئيس السابق باراك أوباما بسحبها من اللائحة. وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان أشار فيه الى الزعيمين الكوبيين السابقين فيدل وراوول كاسترو «عبر هذا الاجراء، نحمل حكومة كوبا مجددا المسؤولية ونوجه رسالة واضحة: على نظام كاسترو أن يضع حدا لدعمه للارهاب الدولي ولتخريب القضاء الأميركي» ولتبرير هذه العقوبة، اتهم بومبيو هافانا بـ»أنها قدمت دعمها في شكل متكرر لأعمال تتصل بالارهاب الدولي عبر تقديم اللجوء لارهابيين». وندد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيس بـ«الانتهازية السياسية» لادارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وجاء في تغريدة أطلقها وزير الخارجية الكوبي «ندين اعلان الولايات المتحدة التهكمي والمنافق تصنيف كوبا دولة راعية للارهاب. كل صادق في تخوفه من آفة الارهاب وكل ضحاياها يدركون الانتهازية السياسية لهذا الفعل».