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عربيات ودوليات

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بومبيو سيتهم إيران بالتعاون مع «القاعدة»!


كشف مصدران مطلعان أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يعتزم استخدام معلومات استخباراتية نزعت عنها السرية في الآونة الأخيرة، لاتهام ايران علنا بأن لها صلات بتنظيم «القاعدة». وقال المصدران ان بومبيو سيقدم تفاصيل بشأن مزاعم توفير ايران ملاذا آمنا لقادة «القاعدة» ودعمها رغم شكوك لدى مجتمع الاستخبارات والكونغرس. وأشار المصدران الى أن هذه الخطوة تأتي في اطار تحرك ادارة ترامب في اللحظات الأخيرة ضد ايران، قبل تسليم السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن. ولم يتضح بعد ما الذي يعتزم بومبيو الكشف عنه في خطابه أمام نادي الصحافة الوطني في واشنطن وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما انه قد يستشهد بمعلومات رفعت عنها السرية بشأن مقتل الرجل الثاني في تنظيم «القاعدة» في طهران في أغسطس.


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