مكافأة الصفوف الأمامية بيد لجنة طوارئ «كورونا»

مال وأعمال

كشف وزير المالية خليفة حماده عن أن الكويت قامت بتخصيص نصف مليار دينار في ميزانية 2020/2021 لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح حماده، في رد على سؤال برلماني، أن تخصيص المبلغ المذكور تم ادراجه ضمن ميزانية وزارة المالية/ الحسابات العامة لهذا الغرض. وأفاد أنه لم تتم تسوية ما تم صرفه من قبل الجهات الحكومية حتى تاريخ الرد على السؤال.

وفي سياق متصل، أفاد وزير المالية في رد على سؤال برلماني حول تأخر صرف مكافآت الصفوف الأمامية حتى الآن، بالقول إن وزارة المالية في انتظار آلية الصرف التي ستحددها اللجنة الوزارية لجنة طوارىء كورونا .

وأضاف أنه في ضوء تحديد اللجنة، ستقوم وزارة المالية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لاتخاذ اجراءات صرف تلك المكافأة.

وفي سياق متصل، أشارت مصادر معنية لـ النهار الى قيام اللجان المستقلة المشكلة من قبل الوزارات والجهات المستقلة بالبدء في التدقيق على الجهود المبذولة للقضاء على ملاحظات الجهات الرقابية في تلك الجهات، لافتة أن من استقلالية عمل اللجان لاعطاء مرونة أكبر في التدقيق على درجة الانجاز ومتابعته وتوجيه أي ملاحظات من قبلها بخصوص القصور في مواجهتها.

وأشارت المصادر الى أن عمل تلك الجهات يركز وبشكل أساسي على القصور الناتج عن أداء تلك الجهات وتحديداً ما يتعلق بالأوامر التغييرية المتكررة وغير المبررة في المناقصات الحكومية وكيفية علاجها.

كما تسعى الجهات الحكومية الى تفنيد شبهات التنفيع والفساد التي طالت عمل بعض الجهات ووضع الآليات الكفيلة بالقضاء عليها، مشيرة الى أن تطبيق القانون يتم على الفور ودون مواربة.

وبين أن محاصرة الهدر والانفاق من بين أولويات عمل تلك اللجان، لافتة أن الحكومة تولي أهمية قصوي للقضاء على أية مظاهر من شأنها الاضرار بالمال العام وتحميل الميزانية العامة للدولة بتكاليف زائدة دون مبرر.

وتستهدف الحكومة من وراء معالجة الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية توفير موارد مالية لمواجهة تراجع الايرادات الناجم عن تراجع أسعار النفط وتدني الايرادات مقارنة بمستويات الانفاق غير المسبوقة.

ومن بين الآليات التي تستهدفها الحكومة خلال المرحلة المقبلة، مراجعة أوجه الانفاق على المشاريع التنموية الممولة ومعرفة مواطن الخلل التي أدت الى تراجع مستويات الانجاز في المشاريع التنموية.

