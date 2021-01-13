إيران تقترح تأسيس صندوق استثماري مع العراق

مال وأعمال

اقترح وزير الطاقة الايراني، رضا أردكانيان، تأسيس صندوق مشترك مع العراق يتعلق بتصدير الخدمات الفنية والهندسية، وفقا لما ذكرته وكالة «فارس».

وأوضح الوزير أردكانيان، في الاجتماع التجاري في اطار أعمال اللجنة الاقتصادية الايرانية - العراقية المشتركة المنعقدة في طهران اليوم، أن ايران مستعدة لتأسيس صندوق استثماري مشترك مع العراق في مجال تصدير الخدمات الفنية والهندسية له. وأشار الى أن الصندوق سيساعد القطاع الخاص من البلدين للمشاركة في تنفيذ المشاريع.

من جهة ثانية أكد المسؤول أن ايران فيما يخص الطاقة والكهرباء والغاز والموارد المائية، على استعداد لتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع العراق، بالاضافة لابرام اتفاقيات أخرى بغية تطوير التعاون البيني.

