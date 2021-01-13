تأميم «علي بابا».. هل حان وقت الحساب؟

مال وأعمال

تشير تقارير واردة من الصين الى أن الحكومة الصينية ربما تعمل على خطة لتأميم مجموعة علي بابا ، حيث فتحت الصين نهاية الشهر الماضي تحقيقاً في أنشطة احتكارية تقوم بها مجموعة علي بابا وألحقت ضرراً بالاقتصاد.

ووفقاً للحكومة، فان بلاغات تلقتها الادارات المعنية لتنظيم السوق في الأيام الأخيرة، بشأن القيام بأنشطة احتكارية يتم القيام بها من قبل المجموعة العملاقة العاملة في مجال التجارة الالكترونية. وكانت وكالات التحقيق قد قامت بانشاء مكتباً للتحقيق في المقر الرئيسي للشركة في نوفمبر الماضي، حيث تقوم الحكومة بالتحقيق مع شركات أخرى عملاقة – بخلاف علي بابا – في مجال الالكترونية وكذلك في التطبيقات الشهيرة على المواقع التواصل الاجتماعي. وأدت الاجراءات الحكومية الى فرض مزيد من القيود على شركة علي بابا، حيث تم خفض أسهمها بنسبة 8 %، فيما قالت الشركة في وقت لاحق أنها ستتعاون مع أي تحقيقات تجريها السلطات بشأن ما أثير حول وجود شبهات احتكارية تقوم بها المجموعة.

منع الاحتكار

وأفادت مصادر أن القرار بالتوجه نحو التأميم سيكون من أعلى المستويات في الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، مشيرة الى أن نتائج التحقيق سيتم البناء عليها في اتخاذ القرار.

وتأتي تلك التكهنات، بعد أن ذكرت صحيفة الشعب اليومية الأكثر انتشاراً في الصين، الى أن عمل الحكومة المناهض للاحتكار سيؤدي الى تنمية أفضل للاقتصاد، مستدركة بالقول: يجب تعزيز العمل المناهض للاحتكار لمنع التوسع غير المنضبط لرأس المال.

ويتفق مع بعض المحللين مع هذا التوجه، لافتاً الى أن الحكومة وضعت خططاً لتأميم علي بابا وشركات كبرى عاملة في قطاعات التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقد يتعرض الاف المستثمرين بعلي بابا ومن خليجيون لخسائر فادحة جراء هذا الإجراء.

