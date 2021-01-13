خليفة حمادة: المصارف لم تتأخر في التبليغ عن «الماليزي»

مال وأعمال



تنشر النهار تفاصيل العمليات المالية المشبوهة المحالة إلى وحدة التحريات المالية من قبل البنوك المحلية وتسلسلها.

حيث أشار وزير المالية خليفة حمادة في رده على سؤال برلماني، أن وحدة التحريات المالية لم يرد إليها بلاغات وانما إخطارات بشأن عمليات مالية مشبوهة، موضحاً انه لم يرد للوحدة أي اخطارات بنكية لوحدة التحريات بشأن الصندوق السيادي الماليزي.

وأوضح انه جار بحث ودراسة اختيار الأفضل لتولي رئاسة وحدة التحريات المالية.

وأفاد حمادة بأن بنك الكويت المركزي اتخذ اجراءات مشددة على الجهات الخاضعة لرقابته بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

وفيما يلي التفاصيل حيث أوضح وزير المالية ان وحدة التحريات المالية تؤكد بأن جميع الاخطارات المقدمة إليها من البنوك - حتى تاريخه - لم تذكر أو تشير الى الصندوق السيادي الماليزي (1MDB)، كما يلزم التنويه بأن ما يرد إلى الوحدة ليس بلاغات بل هو اخطار عن معاملة مالية مشبوهة، وذلك بحسب المادة رقم 16 من القانون رقم (106/2013).

أما بشأن بلاغ الوحدة المقدم إلى النيابة العامة، وما سبقه من اجراءات، نفيدكم بأن الوحدة قد تلقت عدة اخطارات حول معاملات مالية مشبوهة، حيث قامت الوحدة بدراسة وتحليل كل ما ورد إليها من اخطارات، وأن الوحدة بعد ان توافر لديها دلائل كافية للاشتباه، قامت بالتصرف في تلك الاخطارات بالاحالة الى الجهات المختصة منذ سنة 2017 حتى 2019، وذلك وفقاً لصلاحيات وآليات عمل الوحدة المقررة بالمادة (19) من القانون اعلاه.

وفي شأن السؤال الوارد نفيدكم بالتالي:

تقوم الوحدة بدراسة جميع ما يرد إليها من اخطارات ومباشرة اعمالها، والتي تبدأ بتحديد فترة الاشتباه، وبجمع المعلومات ومخاطبة الجهات المختصة حسب الاحوال، وبحسب ما يظهر للوحدة من ارتباط وتتبع المعاملات المالية محل البحث، ومباشرة اعداد تقرير حول الموضوع وذلك على التفصيل التالي:

1 الاخطار الأول: في 4/10/2016 تلقت الوحدة من أحد البنوك العاملة في الكويت اخطاراً عن معاملة مالية اشتبه فيها البنك، حيث أفاد بالتالي: حيث انه لا توجد معاملة مالية واحدة معينة اثارت الاشتباه، الا ان الاحداث التي واجهها البنك مع العميل تثير الشك، على الرغم من وجود معاملات منها تم تنفيذه ومنها اقتصر على المحاولة فقط، الا ان ذلك ايضاً قد يثبت وجود نزاع داخلي في الشركة، وليست محاولة غسل الأموال، وعلى اثر ذلك قامت الوحدة بدراسة الاخطار وشرعت في اعداد تقرير حوله.

2 الاخطار الثاني: في (30/11/2016)، وفي اثناء دراسة الاخطار الاول، تلقت الوحدة من احد البنوك المحلية اخطاراً جديداً يضم أشخاص وردت اسماؤهم في الاخطار الاول، حيث افاد البنك عدم وجود أي عمليات تشغيلية حقيقية من المفترض والمتوقع وجودها في شركة تمارس نشاط التجارة العامة والمقاولات. وعليه قررت الوحدة ضم هذا الاخطار مع الاخطار الاول للارتباط.

3 الاخطار الثالث: في 11/12/2016)، وقبل انتهاء الوحدة من اعداد تقرير بشأن الاخطارين اعلاه، تلقت الوحدة اخطاراً ثالثاً من أحد البنوك المحلية لطرف ذي علاقة، يفيد بعدم تبين البنك لعمليات ذات قيمة حيوية على الحساب على الرغم من طول مدة العلاقة مع العميل، علما بأن قيمة المعاملة كانت 7 آلاف دينار رواتب، وقد قررت الوحدة ضم هذا الاخطار مع الاخطارين السابقين للارتباط.

وفي 23/4/2017) تم احالة تقرير ضم الاخطارات الثلاثة، إلى وزير الداخلية بوصفها جهة من الجهات المختصة وفقاً للمادة 19.

وفي (15/5/2017) ورد إلى الوحدة افادة من وزارة الداخلية بشأن التقرير خلصت فيه بأنه خلال فترة الاشتباه تبين وجود خلاف بين اطراف الشركة ولم يتبين وجود شبهة جناية غسل أموال.

4 الاخطار الرابع: في 10/9/2017 تلقت الوحدة من احد البنوك العاملة في الكويت، اخطارا عن عملية مالية اشتبه فيها البنك، تمت بتاريخ 28/8/2017 حيث ضمن البنك في الاخطار دلائل الاشتباه لديه، التي كانت بشكل اساسي الحجم الهائل للمبلغ الذي تلقته الشركة المخطر عنها من خارج الكويت، ومنها الى حساب مالك الشركة علما بان البنك قد قام باخطار الوحدة بعد تحويل جزء كبير من تلك المبالغ الى خارج الكويت.

عمولة تعريف

كما افاد البنك انه بعد التحقق من سبب استلام المبلغ المشتبه فيه تبين ان المبلغ هو عمولة تعريف وهي كعمولة الوساطة تأخذ نسبة من اجمالي العقد، الا ان ما اثار شك البنك هي نسبة العمولة، كما ارفق البنك العقود الخاصة بتفاصيل مبلغ العمولة.

قامت الوحدة بعدها بمباشرة اعمالها فيما يخص التقرير الوارد، والتي تبدأ بتحديد فترة الاشتباه، وبجمع المعلومات، بحسب ما يظهر للوحدة من ارتباط وتتبع المعاملات المالية محل البحث.

5 الاخطار الخامس: في 6/2/2018 واثناء عملية الدراسة والتحليل للمعاملة المالية المشبوهة موضوع الاخطار الرابع، تلقت الوحدة اخطاراً جديداً من احد البنوك العاملة في الكويت لعملية مالية سابقة للمعاملة المالية المشبوهة موضوع الاخطار الرابع، حيث إنها قد تمت في 17/4/2017 لذات الاشخاص، وقد ضمن البنك في الاخطار دلائل الاشتباه لديه، والتي تتلخص باجراء تحويل من شركة مقرها الكويت الى شركة مقرها جزر الباهاما، في صفقة شراء سلع البيتامين والفولاذ بغرض بيعها لطرف اخر، وان الصفقة لم تتم والاموال لم ترجع الى الحساب، علما بان البنك قد اخطر الوحدة بعد تحويل تلك المبالغ الى خارج الكويت.

وفور انتهاء الوحدة من اعداد التقرير، قامت الوحدة في 12/7/2018 بالتصرف في التقرير باحالته الى وزارة الداخلية بوصفها جهة من الجهات المختصة وفقا للمادة 19 متضمنا طلب معلومات واردة من وحدة تحريات مالية نظيره، علما ان المعاملة المالية موضوع الطلب تم تحليلها وادراجها ضمن التقرير المحال.

في 6/12/2018 ورد الى الوحدة افادة من وزارة الداخلية اقتصرت على اسم مالك احد الشركات المشتبه فيها من قبل الوحدة، ولم تتناول ما قدمته الوحدة من دلائل اشتباه او ما قامت وزارة الداخلية باتخاذه من اجراءات في شأنها.

6 الاخطار السادس: في 24/7/2018 تلقت الوحدة اخطاراً عن معاملة مالية مشبوهة من احد البنوك المحلية، بشأن تحويل مبالغ مالية كبيرة بين شخصين طبيعيين، حيث ضمن البنك في الاخطار دلائل الاشتباه لديه والمتمثلة بعدم وجود مبرر اقتصادي واضح.

وعلى الرغم من ان الاسماء الواردة في هذا لاخطار سبق وان قامت الوحدة بالاشتباه بها وارسالها ضمن تقرير الوحدة المحال الى وزارة الداخلية في 12/7/2018 الا ان الوحدة قامت باعداد تقرير منفصل للاسماء والمعاملات المالية المشبوهة الواردة في الاخطار السادس.

وحيث رأت الوحدة وجود دلائل كافية للاشتباه في المعاملات المالية موضوع هذا الاخطار، وعليه قامت الوحدة في 21/11/2018 بالتصرف في التقرير باحالته الى وزارة الداخلية بوصفها جهة من الجهات المختصة وفقا للمادة 19.

في 7/1/2019 ورد الى الوحدة افادة من وزارة الداخلية يفيد عدم وجود شبهات مالية حول المذكورين في تقرير الوحدة، حيث إن مصدر الاموال ناتج عن اعمال محاماة.

7 الاخطار السابع: في 5/8/2018 تلقت الوحدة اخطاراً من احد البنوك المحلية عن عمليات مالية مشبوهة قام بها شخص طبيعي- ورد اسمه في الاخطار السادس- تمت خلال الفترة من 14/1/2018 الى 15/5/2018.

وحيث إن الوحدة رأت وجود دلائل كافية للاشتباه في المعاملات المالية موضوع هذا الاخطار، وعليه قامت الوحدة في 20/1/2019 بالتصرف في التقرير باحالته الى وزارة الداخلية بوصفها جهة من الجهات المختصة وفقا للمادة 19، هذا ولم ترد الى الوحدة اي افادة بشأن تقرير الاشتباه هذا حتى تاريخه.

ونخلص مما تقدم بان الوحدة قد انجزت الشق الخاص بها في منظومة مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب، حيث إنها تلقت وطلبت وحللت المعلومات المتعلقة بعملية مالية مشبوهة، واحالت المعلومات المتعلقة بها وفقا للمادة 19 من القانون، الى وزارة الداخلية بوصفها جهة من الجهات المختصة.

? اما بشأن بلاغ الوحدة المقدم الى النيابة العامة: في 20/5/2020 ورد الى الوحدة افادة من وزارة الداخلية حول تقرير اشتباه محال اليها من الوحدة، حيث افادت وزارة الداخلية بانها ومن خلال اجراءات التحريات الاولية، قد قامت باستدعاء الاشخاص الواردة اسماؤهم في تقارير الوحدة، وتلقت منهم عدة اوراق ادعوا من خلالها بانها عقود تمت بين الاشخاص والشركات المذكورة في تقرير الوحدة، كما افادت بانها لم تنتقل الى البنوك المحلية- الدولية للاطلاع على الحسابات البنكية التي تمت من خلالها العمليات المالية المذكورة في تقرير الوحدة.

وفي ضوء افادة وزارة الداخلية لم يتبين للوحدة اتخاذ وزارة الداخلية اي اجراء قانوني حول التقرير وعليه، قررت الوحدة اعادة فتح جميع الاخطارات ذات العلاقة، واعداد تقرير اشتباه محدث، اشتمل على جميع الاسماء والحسابات والمستندات والمعاملات المشبوهة ذات العلاقة بحسب ما تبين للوحدة وفقا للمعلومات المتوافرة لديها، وارفاقه ببلاغ الوحدة المقدم الى النيابة العامة في 28/5/2020.

الرد على 2:

? في أبريل 2017، قامت الوحدة بعد ان توافر لديها دلائل معقولة للاشتباه، بالتصرف في تقرير اشتباه باحالته الى وزارة الداخلية بوصفها جهة من الجهات المختصة.

? في يوليو 2018: قامت الوحدة بعد ان توافر لديها دلائل معقولة للاشتباه، بالتصرف في تقرير اشتباه اخر باحالته الى وزارة الداخلية بوصفها جهة من الجهات المختصة وفقا للمادة 19 من القانون 106/2013 يضم اخطارين مرتبطين، وردا الى الوحدة في 10/9/2017 و6/2/2018.

? في نوفمبر 2018: قامت الوحدة، بعد ان توافر للوحدة دلائل معقولة للاشتباه، بالتصرف في تقرير اشتباه جديد باحالته الى

وزارة الداخلية بوصفها جهة من الجهات المختصة وفقاً للمادة (19) من القانون (106/2013)، ويضم الاخطار الوارد الى الوحدة في (24/7/2018).

? في يناير 2019، قامت الوحدة بعد أن توافر لديها دلائل معقولة للاشتباه، بالتصرف في تقرير اشتباه جديد باحالته الى وزارة الداخلية بوصفها جهة من الجهات المختصة وفقا للمادة (19) من القانون (106/2013)، ويضم الاخطار الوارد الى الوحدة في (5/8/2018).

? في مايو 2020: قامت الوحدة باعادة فتح جميع الاخطارات ذات العلاقة، واعداد تقرير اشتباه محدث، اشتمل على جميع الاسماء والحسابات والمستندات والمعاملات المشبوهة ذات العلاقة بحسب ما تبين للوحدة وفقا للمعلومات المتوافرة لديها، وارفاقه ببلاغ الوحدة المقدم الى النيابة العامة.

الرد على (4):

من الصعوبة تحديد متوسط الوقت المتوقع للانتهاء من اعداد التقرير، حيث انها تتأثر بعدة عوامل، منها على سبيل المثال حجم العمليات المالية وعددها، والحسابات التي تمت من خلال العمليات محلياً أو دولياً بحسب الاحوال، وعدد المؤسسات المالية أو غيرها التي مرت من خلالها تلك العمليات، وعدد الاخطارات المرتبطة محل التحري المالي، وعدد الاشخاص المرتبطين بالمعاملة أو المعاملات المالية المشبوهة، وغيرها.

الرد على: (5):

الوحدة غير مخاطبة في هذا السؤال.

الرد على (6):

الوحدة غير مخاطبة في هذا السؤال.

الرد على (7):

لا يمكن للوحدة معرفة عما اذا كانت البنوك قامت بالاخطار وفقاً للمواعيد القانونية، ويتكشف ذلك من خلال الجولات التفتيشية لبنك الكويت المركزي.

الرد على (8):

لا ينطبق، حيث إن الكتاب المشار إليه يتعلق بالمراسلات العامة بين البنوك والوحدة، أما بشأن تلقي الوحدة الاخطارات من البنوك فهي تتم وفقاً للنماذج المعدة من الوحدة والمعممة على البنوك والمنشورة في موقع الوحدة الالكتروني، حيث إن المطلوب فقط توقيع مسؤول الالتزام لدى البنك وفقاً للنماذج المنشورة.

الرد على (9):

لا يخص الوحدة حيث ان الوحدة لا تختص بتعيين قيادييها أو قبول استقالاتهم.

الرد على (10): بموجب الاخطارات المقدمة من الجهات المخطرة والمحددة بالقانون (106/2013) الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والخاضعة بدورها للجهات الرقابية والمتمثلة في كل من (بنك الكويت المركزي، هيئة أسواق المال، وزارة التجارة والصناعة)، تبين للوحدة بعض الملاحظات وأوجه القصور التي تكشفت من خلال دراسة تلك الاخطارات، وسعياً لتعزيز أوجه التعاون والتنسيق المستمر مع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لأحكام القانون (106/2016)، بالاضافة الى السعي في تحسين الانظمة المعمول بها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لدى المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة وتطوير أنماط العمليات المشبوهة ومؤشرات الاشتباه الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والتي تساعد المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة في رصد المعاملات المشبوهة - وحرصاً من الوحدة على رفع جودة الاخطارات قامت بما يلي:

? مخاطبة الجهات الرقابية (بنك الكويت المركزي) رسمياً بالملاحظات التي تكشفت لها خلال دراستها للاخطارات المقدمة من الجهات المخطرة.

? عقد اجتماعات دورية مع الجهات المخطرة وذلك في مقر الوحدة لاستعراض أهم الملاحظات التي تكشفت للوحدة، حيث قامت الوحدة بعقد عدة اجتماعات تنسيقية لمناقشة هذه الملاحظات خلال الأعوام السابقة بدءاً من عام 2016 والسنوات التالية.

? عقد اجتماعات مع الجهات الرقابية (بنك الكويت المركزي) لمناقشة الملاحظات التي تكشفت للوحدة لتقوم الجهات الرقابية بدورها من متابعة الجهات الخاضعة لها للتغلب على أوجه القصور وضمان عدم تكرار الملاحظات أو مخالفتها ان استدعى الأمر وفقا للضوابط التنظيمية الموضوعة من قبل الجهات الرقابية والتعليمات والاجراءات المتبعة بهذا الشأن من قبلها.

