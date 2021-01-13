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مال وأعمال

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التعامل مع جمعيات النفع العام والمؤسسات الخيرية


يتعين على شركة الصرافة لدى التعامل مع جمعيات النفع العام أو المؤسسات الخيرية الخاضعة لاشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفق أحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته، الالتزام بما يصدر من تعليمات من قبل بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، وأن يتم وضع الاجراءات اللازم اتباعها لدى التعامل مع هذه الجمعيات والمؤسسات الخيرية. يتعين استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة في حال رغبة أي من جمعيات النفع العام أو المؤسسات الخيرية في اجراء تحويلات مالية الى الخارج وفق الالتزام القائم بقرار مجلس الوزراء رقم 868 لسنة 2001.


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