500 ألف دينار حداً أقصى للجزاءات في حال مخالفة قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مال وأعمال

قال وزير المالية خليفة حمادة إن بنك الكويت المركزي بذل جهوده في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، حيث اشار الى اهمية خاصة في اطار حرصه على السمعة المالية للكويت وسلامة القطاع المصرفي، ونشير في هذا الخصوص الى ان القانون رقم «106» لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب قد حدد الادوار المنوطة بكل الجهات المعنية بهذا الامر، ومنها بنك الكويت المركزي وهو احدى الجهات الرقابية المنصوص عليها بالقانون بالاضافة الى وزارة التجارة والصناعة وهيئة اسواق المال وذلك لكل من تلك الجهات وفي نطاق ما يخضع لاشرافها من شركات ومؤسسات، كما حدد الدور المنوط بوحدة التحريات المالية الكويتية، ومن ثم حدد الالتزامات التي يتعين على المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة والمخاطبة بالقانون القيام بها.

وقال إن هناك منظومة تعليمات متكاملة اصدرها بنك الكويت المركزي لجميع الوحدات الخاضعة لرقابته تمكنها من اداء عملها وتسهل عملية مراقبة اعمالها بشكل لصيق وصارم للتحقق من مدى التزامها بقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتعليمات ذات العلاقة.

وفيما يتعلق بالدور المنوط بالمؤسسات المالية «ومن بينها البنوك» والاعمال والمهن غير المالية المحددة في القانون تجاه العمليات المشبوهة، فقد وضحته المادة «12» من القانون رقم «106» لسنة 2013، بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، التي تلزم جميع المؤسسات المالية باخطار وحدة التحريات المالية الكويتية مباشرة -وليس بنك الكويت المركزي- دون تأخير، بأي معاملة او محاولة لاجراء معاملة بصرف النظر عن قيمتها، اذا اشتبهت او توافرت دلائل كافية للاشتباه بان الاموال التي تجري بها المعاملة متحصلة من جريمة او لها علاقة بها او يمكن استغلالها للقيام بعملية لغسل الاموال او تمويل الارهاب. اما بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية، فقد نص القانون المشار اليه بالمادة «16» على تأسيس الوحدة لتكون ذات شخصية اعتبارية مستقلة -ولا تتبع بنك الكويت المركزي- كما اختصها بتلقي الاخطارات عن اي معاملة مشبوهة او محاولة لاجراء معاملة وطلب المعلومات المتعلقة بها لتتولى تحليلها والتحقيق في العملية، ثم ابلاغ النيابة العامة في حال توافرت لديها دلائل كافية ليتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.

وحرصا من بنك الكويت المركزي على قيام الجهات الخاضعة لرقابته بمسؤولياتها، فقد وجهها الى وضع البرامج والنظم التقنية المتطورة التي تقدم التنبيهات تلقائيا بشأن العمليات والمعاملات المنفذة على حسابات العملاء وفق سيناريوهات متعددة بغرض متابعتها والتأكد من اتساقها مع المعلومات المتوافرة عن اولئك العملاء وضرورة العمل على التحديث المستمر للاجراءات والنظم المتبعة لديها لضمان تماشيها مع احدث المتطلبات الدولية وفق ما يصدر من توصيات في هذا الخصوص.

تفتيش ميداني

ويقوم بنك الكويت المركزي من خلال مهام التفتيش الميداني المستمرة بالتحقق من مدى التزام الجهات الخاضعة لرقابته بتنفيذ احكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، وكذلك المتطلبات الواردة بالتعليمات الصادرة منه في هذا الخصوص، وفي حال وجود مخالفة لدى اي منها فان البنك المركزي لا يتردد في توقيع الجزاءات المالية التي تصل في حدها الاقصى الى 500 الف دينار، وكذلك الجزاءات الادارية المنصوص عليها في القانون، ويتم عرض تلك الجزاءات المطبقة في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للبنك المخالف.

تحويلات خارجية

وتطرق بنك الكويت المركزي الى سلطته من الرقابة التحويلات الخارجية حيث اشار الى انه في اطار مهام بنك الكويت المركزي المنصوص عليها في المادة (15) من قانون انشائه، والتي تضمنت «العمل على تأمين ثبات النقد الكويتي وعلى حرية تحويله الى العملات الاجنبية الاخرى، يقوم بنك الكويت المركزي بمتابعة حركة الاموال الى الخارج، وهو احد اجراءات البنك في اطار عمليات السياسة النقدية التي تستهدف المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الذي يعتبر احد متطلبات المحافظة على الاستقرار النقدي، وذلك بالاضافة الى رصد حركة تدفقات الدينار واثاره على اوضاع السيولة للقطاع المصرفي لمتابعة المتغيرات المؤثرة على استقرار هيكل اسعار الفائدة على الدينار والذي هو احد المتطلبات اللازمة لتوفير بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وللمحافظة على جاذبية الدينار وتعزيز قاعدة الودائع التي تشكل المصدر الاساسي لتمويل القطاعات الاقتصادية.

الصندوق الماليزي

وحول تعاملات المركزي في قضية الصندوق الماليزي اشار المركزي الى انه قام بالدور المنوط به على الوجه الاكمل وبكفاءة عالية وفق احكام المادة (14) من القانون المشار اليه، حيث قام منذ نشأة المعاملات في عام 2016 وقبل ظهور القضية في الاعلام - باجراءات مهام تفتيشيه متكررة للتأكد من قيام البنوك المعنية بالدور المنوط بها تجاه متابعة هذه المعاملات واخطار وحدة التحريات المالية الكويتية عنها دون ابطاء او تأخير.

دلائل كافية للاشتباه

وقد قامت بالفعل البنوك المعنية دون تزخر بالدور المنوط بها تجاه متابعة المعاملات المتعلقة بالصندوق الماليزي، حيث تم منذ عام 2016 اخطار وحدة التحريات المالية الكويتية عنها بعد ان تم اجراء عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات من قبل تلك البنوك والتي نتج عنها توافر دلائل كافية للاشتباه، وفقا للمتطلبات الواردة بالقانون والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص.

كما تبع ذلك اخطارات متعددة من البنوك المعنية في الاعوام 2017، 2018، 2019 الى وحدة التحريات المالية في هذا الموضوع.

وأكد المركزي انه قد قام بدوره من خلال وظائف الرقابة المكتبية والميدانية اللصيقة لهذا الموضوع ومازال بنك الكويت المركزي يقوم بدوره الرقابي المستمر والحثيث في هذا الشأن، وكذلك البنوك المعنية قد قامت بالدور المنوط بها وفقا للقانون المشار اليها.

إخطارات بنكية

وعما اذا كانت البنوك قد قامت باخطار وحدة التحريات المالية في المواعيد المحددة حيال اي معاملات مشبوهة، أوضح المركزي ان المادة (12) من القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب قد حددت الدور المنوط بالمؤسسات المالية ومن بينها البنوك فيما يتعلق باخطار وحدة التحريات المالية الكويتية مباشرة- وليس بنك الكويت المركزي - دون تأخير بأي معاملة او محاولة لاجراء معاملة بصرف النظر عن قيمتها، اذا اشتبهت او توافرت دلائل كافية للاشتباه بان الاموال التي تجري بها المعاملة متحصلة من جريمة أو لها علاقة بها او يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال او تمويل ارهاب.

ومنذ بداية الاحداث المرتبطة بقضية الصندوق السيادي الماليزي، قامت البنوك المعنية دون تأخر بالدور المنوط بها تجاه متابعة المعاملات المتعلقة بهذه القضية، حيث تم منذ عام 2016 اخطار وحدة التحريات المالية الكويتية عنها خلال ايام معدودة من نشأة العمليات وبعد ان تم اجراء عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات من قبل البنك والتي نتج عنها توافر دلائل كافية للاشتباه، وفقاً للمتطلبات الواردة بالقانون والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص.

كما تبع ذلك اخطارات متعددة من البنوك المعنية في الاعوام 2017، 2018، 2019 الى وحدة التحريات المالية في هذا الموضوع.

ولن يتردد بنك الكويت المركزي في توقيع جزاء او اكثر، من الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 والتي تتضمن جزاءات مالية يصل حدها الاقصى الى 500 الف د. ك للمخالفة الواحدة - بحسب جسامتها - بالاضافة الى جزاءات ادارية اخرى بما فيها عزل مسؤولين من مناصبهم، وذلك في حال ثبوت مخالفة اي من الجهات الخاضعة لرقابته.

لا جزاءات على البنوك

وبشأن قضية الصندوق السيادي الماليزي، فان لم يتم توقيع جزاءات في هذا الخصوص على البنوك المعنية، نظرا لعدم مخالفتها لمتطلبات القانون وتعليمات بنك الكويت المركزي في هذا الشأن، حيث قامت بتقديم الاخطارات دون تأخر الى وحدة التحريات المالية الكويتية عن الاشتباه الذي توافر لدى كل منها تجاه هذه المعاملات.

إفشاء الاسرار

وحول طلب المستندات في هذا الشأن والتي تتعلق بأمور خاصة بشؤون اعمال البنك، فانه من المعلومات المحظور افشاؤها بموجب المادة (28) من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليها والتي تحظر على اي عضو من اعضاد مجلس ادارة البنك المركزي او اي مدير او موظف او مستخدم به افشاء اية معلومات تتعلق بشؤون البنك او عملائه او بشؤون البنوك الاخرى الخاضعة لرقابة البنك المركزي تكون قد وصلت اليه بسبب اعمال وظيفته.

ويعاقب كل من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين ديناراً، أو باحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة في جميع الاحوال.

ومؤدى ذلك ان المشروع حرص على اسباغ الحماية الجزائية على أية معلومات تتعلق بشؤون البنوك والوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ايا كان نوعها، وهذا الامر من النظام العام ولا يجوز مخالفته.

البند رقم (8): في تاريخ 29 يوليو 2019 خاطب رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية موجه الى محافظ بنك الكويت المركزي ان تكون جميع المراسلات من البنوك الى الوحدة صادرة من الرئيس التنفيذي للبنك وممهورة بتوقيعه وموجهة الى رئيس الوحدة، فهل ينطبق هذا الكتاب على بلاغات غسل الأموال المقدمة من مسؤولي الالتزام.

وعن ارتباط تشدد وجوه التحريات المالية بضرورة توقيع الرئيس التنفيذي للبنوك على بلاغات غسل الأموال.

اشار البنك المركزي انه اصدر تعميما بتاريخ 14/8/2019 بناء على كتاب وارد من وحدة التحريات المالية الكويتية تطلب فيه من بنك الكويت المركزي التعميم على البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة مراعاة ان تكون المراسلات التي توجه منها الى وحدة التحريات المالية الكويتية صادرة من المدير العام التنفيذي للجهة وموقعة منه وموجهة الى السيد رئيس الوحدة، اي ان هذا التعميم صدر استجابة لرغبة وحدة التحريات المالية في هذا الخصوص بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل واحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه ان يكون عائدات متحصلة من جريمة او اموال مرتبطة او لها علاقة بها او يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل اموال او تمويل ارهاب وفقا لحكام المادة (16) من قانون 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

مسؤول الالتزام

كما انه واستكمالاً للدور الرقابي المنوط ببنك الكويت المركزي القيام به بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وما تضمنته التعليمات الصادرة للبنوك في 14/5/2019 فيما يتعلق بتحديد الاجراءات التي تتخذ بشأن اعداد تقرير الاشتباه وتحديد المستويات الادارية المطلوب استيفاء موافقتها لارسال الاخطار لوحدة التحريات المالية الكويتية، فقد اصدر بنك الكويت المركزي تعميما بتاريخ 28/8/2019 يتعلق بالاجراءات التي يتعين اتباعها لدى البنوك بشأن اعداد تقارير عن المعاملات المشبوهة، وذلك بهدف اضفاء مزيد من الموضوعية والعناية اللازمة وليكون القرار مؤسسياً وليس فرديا دعماً لسلامة القرار وحياديته، حيث تم الزام كل بنك بتشكيل لجنة تضم في عضويتها مسؤول الالتزام عن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب (تأكيداً على اهمية دوره في تقديم الاخطار). لتختص باتخاذ القرار بشأن اخطار وحدة التحريات المالية الكويتية عن المعاملة من عدمه، وعلى أن يتم تدوين المناقشات ورأي كل عضو، والقرار النهائي المتخذ بشأنها كتابياً، مع الاحتفاظ بجميع المستندات اللازمة.

متطلبات تحديد هوية العميل



1- يحظر على شركة الصرافة انشاء علاقات عمل مع أي من العملاء دون التأكد من الاسم الكامل للعميل ويمنع اجراء أي معاملة باسماء مجهولة الهوية أو بأسماء وهمية.

2- يتعين على شركة الصرافة تحديد هوية العميل والمستفيد الفعلي والتحقق منها، وذلك في الحالات التالية:

أ- قبل اجراء أي معاملة مع أي عميل.

ب- لدى تقديم أي خدمة أو تنفيذ معاملة سواء كانت بالدينار الكويتي أو العملة الاجنبية «سواء للمعاملة المنفردة أو لعدد من المعاملات المتصلة»، وذلك بالنسبة للمعاملات التالية:

شراء وبيع الأوراق النقدية من العملات الاجنبية، وبيع المعادن الثمينة.

اجراء تحويل الكتروني محلي أو خارجي.

تقديم خدمة اصدار بطاقة مسبقة الدفع بالتعاون مع أي من البنوك المحلية.

ج- لدى رغبة الشركة في التأكد من صحة البيانات التعريفية التي سبق الحصول عليها من العميل.

د- عند الاشتباه بوجود عملية غسل أموال أو تمويل ارهاب في معاملة مطلوب تنفيذها لأي عميل بصرف النظر عن قيمة المعاملة المطلوب تنفيذها.

التزامات الإخطار عن العمليات المشبوهة



1- يتعين على البنك اجراء عمليات البحث والتحري وتجميع المعلومات لدى الاشتباه في ان معاملة ما قد تشكل عائدات جريمة او قد يكون لها علاقة بغسل اموال أو تمويل ارهاب، ويشمل ذلك جميع الاطراف ذات الصلة بالمعاملة، دون أن يترتب على ذلك معرفة أي من الاطراف او الايحاء لأي منهم بوجود مثل هذه الاجراءات، ويتعين توثيق نتائج البحث والتحري كتابة لدى البنك والاحتفاظ بالمستندات الدالة على ذلك، وتقديمها لدى الطلب.

2- يتعين على البنك اخطار وحدة التحريات المالية الكويتية خلال يومي عمل عن أي معاملة أو محاولة لاجراء معاملة «بصرف النظر عن قيمتها»، اذا تم الاشتباه في انها تجري بأموال تشكل عائدات جريمة أو أموال لها علاقة بغسل أموال أو تمويل ارهاب أو انها منفذة أو مطلوب تنفيذها للقيام بهذه العمليات.

3- يحظر الافصاح من قبل أي من موظفي البنك او المديرين أو أي من له علم، سواء للعميل أو للغير من أي اخطار أو أي معلومات ذات صلة ارسلت او سترسل إلى وحدة التحريات المالية الكويتية، او انه يتم التحقق من وجود شبهة في غسل الاموال أو تمويل الارهاب في أي من المعاملات التي يتم اجراؤها أو اجريت للعملاء. ولا يحول ذلك دون الافصاح او الاتصال فيما بين مديري البنك وموظفيه، والمحامين والجهات المختصة والنيابة العامة بشأن تلك العمليات.

البنوك الصورية



1- يحظر على البنوك انشاء علاقات مراسلة أو علاقات عمل مع البنوك الصورية او الاستمرار بها. ويحظر القيام بذلك ايضاً مع أي من المؤسسات المالية المراسلة في أي بلد اجنبي تسمح باستخدام حساباتها من قبل بنك صوري.

2- يتعين على البنوك قبل دخولها في علاقة مصرفية مع بنوك مراسلة في الخارج أو غيرها من العلاقات المماثلة، اتخاذ تدابير اضافية بخلاف ما هو متبع من تدابير عادية للعناية الواجبة.

3- في حال كان البنك يقدم خدمة حسابات الدفع بالمراسلة، يتعين عليه التأكد من ان البنك المستجيب يطبق تدابير العناية الواجبة تجاه عملائه الذين يحق لهم استخدام حسابات الدفع بالمراسلة، وان البنك المستجيب يستطيع تقديم معلومات العناية الواجبة ذات الصلة الى البنك المرسل.

4- يجب توثيق جميع المتطلبات الواردة في الفقرة «2» اعلاه وتطبيقها على العلاقات المصرفية الخارجية «عابرة للحدود» وجميع العلاقات المشابهة سواء العلاقات الجديدة المزمع انشاؤها أو التي تم انشاؤها قبل سريان القانون واصدار اللائحة التنفيذية وهذه التعليمات.

