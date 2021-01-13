مراقب الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال

مال وأعمال

1- يتعين على البنك انشاء ادارة مستقلة وتعيين مراقب التزام مختص بالتحقق من التزام البنك بمتطلبات احكام القانون رقم «106» لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في هذه الخصوص.

2- يجب ان يتوفر لدى مراقب الالتزام وغيره من العاملين المعينين بالادارة المذكورة بالبند «1» المؤهلات والخبرة الملائمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تؤهلهم القيام بالمهام المنوطة بهم، ويتعين على البنك تزويد بنك الكويت المركزي بالبيانات التفصيلية الخاصة بمراقب الالتزام وبمن ينوب عنه خلال الاجازات التي يحصل عليها، بما في ذلك الاسم والمؤهل، رقم الهاتف الارضي/ النقال، وعنوان البريد الالكتروني مع احاطة بنك الكويت المركزي باي تغيير يتعلق بتلك البيانات.

3- يتعين اعداد وصف وظيفي لكل من مراقب الالتزام والعاملين بالادارة المختصة، يشتمل على المهام المنوطة بهم بما فيها التقارير المطلوب اعدادها للعرض على الادارة العليا بشكل دوري بشأن متابعة انشطة الادارة المذكورة، على ان يتم التوقيع على الوصف الوظيفي المتعلق بكل موظف يقوم بهذه المهام.

4- يتعين ان يكون لمراقب الالتزام سلطة العمل باستقلالية على ان يكون اشرافياً خاضعاً «كحد ادنى» للمدير التنفيذي بالبنك، وللادارة الاقليمية بالنسبة لفروع البنوك الاجنبية العاملة بالكويت.

5- يجب على البنك اجراء عمليات تدقيق وفحص مستقلين للتحقق من تأدية مراقب الالتزام وموظفي الادارة المعنية لمهامهم بما يتسق مع سياسات البنك وضوابطه في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، مع مراعاة ادراج ذلك ضمن الخطة السنوية للتدقيق الداخلي بالبنك.

6- يتعين على البنوك التأكد من ان فروعها الخارجية والشركات التابعة لها تطبق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المفروضة بموجب احكام القانون والقرارات الوزارية وهذه التعليمات في حال كانت متطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالدولة المضيفة اقل صرامة، وذلك بالقدر الذي تسمح به قوانين ولوائح الدولة المضيفة.

7- يتعين على كل من مجلس الادارة والادارة الاقليمية لفرع البنك الاجنبي بالكويت التأكد من التزام البنك بمتطلبات القانون رقم «106» لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب من خلال تقارير تعرض بشكل دوري «ربع سنوي على الاقل» في هذا الخصوص.

8- يجب اطلاع مجلس إدارة البنك والادارة الاقليمية لفرع البنك الاجنبي بالكويت على نتائج اي مهام تفتيش ميداني اجراها بنك الكويت المركزي في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. بما في ذلك التدابير التصحيحية التي يجب أن يطبقها البنك.

