الذربان: ترقية عقارات الكويت للسوق الأول إنجاز جديد

مال وأعمال

أعرب رئيس مجلس ادارة شركة عقارات الكويت ابراهيم الذربان، عن سعادته لانضمام الشركة لقائمة الشركات المدرجة في السوق الأول في بورصة الكويت، بعد المراجعة السنوية للبورصة واستيفاء الشركة جميع المتطلبات الخاصة للتأهيل من حيث مدة الادراج، والقيمة السوقية، وشروط السيولة.. وأضاف: «انجاز جديد يضاف لسجل عقارات الكويت الحافل بالانجازات والنجاحات. فالشركة أول شركة عقارية تدرج في سوق الكويت للأوراق المالية، وثاني شركة عقارية في السوق الآول، وأول شركة قدمت مفهوم المباني التجارية المتعددة الاستخدامات من حيث بيع التجزئة والمكاتب التجارية ومواقف السيارات في الكويت، والأولى في تقديم آلية «البناء – التشغيل-التحويل».

