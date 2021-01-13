«زين»: إقبال كبير على التسجيل في «Zain Great Idea»

مال وأعمال

أعلنت زين أن يوم غد الخميس الموافق 14 يناير سيكون اليوم الأخير للتسجيل في النسخة السادسة الافتراضية من برنامجها المبتكر Zain Great Idea لتسريع وتطوير المشاريع التكنولوجية الناشئة، الذي لاقى اقبالا واسعا حتى الآن من قبل المبادرين في الكويت لتسجيل أفكارهم وشركاتهم الناشئة.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها تلقت حتى اليوم العديد من طلبات التسجيل في البرنامج – الذي يأتي هذا العام بنسخة افتراضية بالكامل للتقيد بالاشتراطات الصحية التي فرضتها جائحة كو?يد-19 - من قبل المبادرين وأصحاب الأفكار الابداعية، سواء ممن لديهم شركات ناشئة في بداية مشوارها أو قيد التأسيس، وخاصة تلك التي تعمل في قطاعات التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وأوضحت زين أنه فور انتهاء فترة التسجيل، ستقوم لجنة التحكيم بمراجعة جميع طلبات التقديم واختيار المشاركين الذين سينتقلون للمرحلة التالية من البرنامج، وهي مرحلة المعسكر التدريبي، الذي سيعقد افتراضيا هذه المرة على مدار أربعة أسابيع، وسيشمل ورش عمل تخصصية، ومحاضرات تدريبية، وحلقات نقاشية يشارك فيها نخبة من الأكاديميين والمدربين من كبرى المؤسسات التعليمية العالمية مثل IE Business School وMIT وStanford وغيرها، هذا بالاضافة الى جلسات استشارية فردية لكل مشارك نهائي.

وبينت الشركة أن برنامج Zain Great Idea يقدم فرصة متجددة للمواهب المحلية ومجتمع ريادة الأعمال، اذ يعد واحدا من أكثر المبادرات التي أطلقتها نجاحا في بيئة الأعمال في الكويت تحت مظلة استراتيجيتها المتكاملة للاستدامة ودعم الابتكار وريادة الأعمال، حيث احتضنت من خلاله على مدى السنوات العشر الأخيرة مئات الشباب الكويتيين المبدعين ممن لديهم شركات صغيرة ومتوسطة ناجحة تعمل في الأسواق المحلية والاقليمية حتى هذا اليوم.

وتقدم زين البرنامج بتعاون مشترك مع كل من مؤسسة Brilliant Lab الكويتية التي تهدف الى تسريع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، ومؤسسة Mind The Bridge الاستشارية العالمية (مقرها وادي السيليكون في الولايات المتحدة) التي تسعى الى توفير بيئة عملية ذات معايير عالمية للشباب لابتكار وتسريع مشاريعهم الصغيرة.

وتدرك زين أهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم مجالات الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، وانطلاقا من التزامها المتنامي نحو الممارسة السليمة لمسؤوليتها الاجتماعية، فانها تلتزم باحداث آثار ايجابية في جميع نشاطاتها، وهذا ما دفعها الى أن تتبنى القضايا الأكثر تأثيرا في نسيج المجتمع، ومنها الاهتمام بفئة الشباب وريادة الأعمال والابداع.

وتتيح المبادرات والبرامج التي تطرحها الشركة من وقت الى آخر لفئة الشباب فرص فريدة لتمكينهم من الوصول الى المعلومات والتشارك بالأفكار، وتجسد البرامج التدريبية التي تقدمها الشركة، والرعايات التي تحرص عليها في مجالات التكنولوجيا، وبرامج المنح التدريبية المتعددة، وبوابات التعليم الالكتروني وغيرها، هذا التوجه الاستراتيجي لخطط الشركة في تعزيز مجالات الاستدامة لديها.

كيفية التسجيل

بعد الموافقة على الشروط والأحكام، يقوم المبادر بتسجيل فكرة شركته التكنولوجية الناشئة عن طريق تعبئة النموذج الالكتروني في zaingreatidea.com وارفاق أي مستندات أو مقاطع فيديو حول الفكرة.

المعسكر التدريبي الافتراضي

سيخوض المشاركون المتأهلون مرحلة المعسكر التدريبي الافتراضي، وذلك على مدار أربعة أسابيع، حيث سيتعرفون على أساسيات تسريع المشاريع الناشئة التكنولوجية في ورش عمل وحلقات نقاشية ومحاضرات تدريبية متنوعة يديرها مدربين معتمدين عالميين من كبرى المؤسسات التعليمية العالمية.

التطوير المشترك وخدمات «زين»

اذا اجتازت الشركة الناشئة قبول لجنة التحكيم، فسيكون بامكان المبادر الاستفادة بشكل كامل من خبرات فريق زين لمساعدته في تعزيز شركته الناشئة بأفضل شكل ممكن، بحيث سيقوم بالاستفادة من الاستشارات، والتوجيه، والعروض، والاستراتيجيات، والمزيد من خبراء زين في العديد من المجالات الحيوية لأي شركة، ومنها المبيعات، والتسويق، والعلاقات العامة، والخدمات القانونية، وحلول الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، والشراكات الرقمية، والمزيد.

