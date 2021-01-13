«بيتك - تكافل»: مزايا وخصومات حتى 20 % لعملاء التأمين الشامل للسيارات

مال وأعمال

أعلنت شركة بيتك للتأمين التكافلي «بيتك- تكافل» عن جملة من المزايا والخصومات لحاملي بطاقة التأمين الشامل للسيارات تصل الى 20% وتشمل العديد من الخدمات والاعمال مثل قطع الغيار وعمليات الاصلاح الخارجية والتظليل والتنظيف، وذلك ضمن حرص الشركة المتواصل على خدمة عملائها وتقديم افضل المزايا والامتيازات اليهم.

ويستطيع العملاء حاملو بطاقة التأمين الشامل للسيارات التعرف على الخدمات والمزايا المذكورة للاستفادة منها من خلال الاطلاع على التفاصيل ومعلومات التواصل المتاحة حاليا على الموقع الالكتروني لشركة «بيتك -تكافل» حيث ادرجت الشركة معلومات عن الشركات التى تتعاون معها لخدمة عملائها بما فى ذلك الاعمال المختصة بها كل شركة ونسبة الخصم على الاعمال وارقام هواتفها وطريقة الحصول على الخدمة سواء فى موقع الشركة اوعند البيت.

وتوفر شركة «بيتك -تكافل» أفضل الخدمات التأمينية على السيارات التى تسهم فى تعويض المشترك عن العديد من الاضرار المادية التي قد تصيب المركبة، كما بامكان العميل الحصول على تأمين السيارات الشامل من خلال تطبيق بيتك تكافل بخطوات بسيطة وسهلة أومن خلال الموقع الالكتروني للشركة.

وتحرص «بيتك- تكافل» على مواصلة سياسة التطوير والارتقاء بمستوى الخدمة، والاهتمام بالعميل والتركيز على جودة الخدمة وفق افضل المعايير المحلية والعالمية.

