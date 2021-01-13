العراق دشَّن مشروع تأهيل مصفاة صلاح الدين بطاقة 70 ألف برميل

مال وأعمال

افتتح وزير النفط العراقي، مشروع تأهيل مصفاة صلاح الدين /2 في مصفاة الصمود في بيجي بطاقة 70 ألف برميل باليوم، لترتفع الطاقة التكريرية الى 140 ألف برميل جديدة.

وقال وزير النفط، احسان عبد الجبار اسماعيل، بحسب بيان للوزارة، ان الجهد الوطني نجح وبالاعتماد على الامكانيات المتاحة من اعادة بناء وتأهيل مصفاة صلاح الدين /2 بطاقة 70 ألف برميل يوميا، بعد أن دمرتها عصابات داعش الارهابية، وأدى الى ايقاف الانتاج الكلي للمصفاة الذي كان بطاقة 280 ألف برميل.

وأضاف الوزير، أن خطط الوزارة تهدف الى اعادة المصفاة الى طاقاتها السابقة، فضلاً عن اضافة وحدات تحسين البنزين والتي تهدف الى الارتقاء بنوعية المشتقات النفطية.

وأكد اسماعيل، أن اعادة تأهيل مصفاة الصمود يغطي جزءاً كبيراً من الحاجة المحلية من المشتقات النفطية، مبينا أن اضافة طاقة تكريرية جديدة من خلال اعادة تشغيل مصفاة صلاح الدين /2 فانها تعد خطوة مهمة في الاعتماد على المصافي المحلية والتقليل من الاستيراد.

