السعودية و«أوبك+» تدفعان برنت إلى 60 دولاراً في 2021

مال وأعمال

توقع بنكان استثماريان أن يتجاوز سعر خام برنت خلال العام الجاري 60 دولارا للبرميل بدعم من جهود السعودية وأوبك بلس للحفاظ سوق النفط.

توقع سيتي بنك في تقرير حديث أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 59 دولارا للبرميل في2021، مقارنة مع 54 دولارا للبرميل في التوقع السابق.

وتظهر توقعاته الصادرة أن خام برنت سيصل الذروة عند 61 دولارا للبرميل في الربع الأول من 2022، ثم يتراجع صوب 56 دولارا للبرميل بنهاية 2022.

وتوقع أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على النفط 97.8 مليون برميل يوميا للعام 2021، انخفاضا من 98.1 مليون برميل يوميا في التوقع السابق.

وخفض البنك من توقعاته للطلب خلال الربع الأول من 2021 الى 95.5 مليون برميل يوميا من 96.38 مليون برميل يوميا بسبب تفش أشد لفيروس كورونا مقارنة مع التقديرات السابقة واجراءات اغلاقات شامل ممددة وواسعة النطاق.

وعدل توقعات الطلب على النفط في الربع الثاني من 2021 الى 97.2 مليون برميل يوميا من 97.7 مليون برميل يوميا، مع تركز معظم خفض التوقعات في آسيا عدا الصين.

وقال ان خطوات السعودية وأوبك+ ستسرع السحب من المخزونات وتعمقه، مما سيدفع خام برنت فوق 60 دولارا للبرميل بحلول أواخر 2021.

وأشار الى أنه يفترض أن السعودية ستظل ملتزمة بالخفض الطوعي الاضافي البالغ مليون برميل يوميا حتى مارس آذار 2021، بشرط الامتثال القوي، ان لم يكن الكامل، من بقية أعضاء أوبك+. ويتوقع أن توقف السعودية خفضها الاضافي في أبريل 2021، وتستأنف خفضها الأصلي البالغ 1.88 مليون برميل يوميا.

غولدمان ساكس

وقال غولدمان ساكس ان أسعار خام برنت قد ترتفع الى 65 دولارا للبرميل بحلول صيف 2021، مدفوعة بتخفيضات الانتاج في السعودية وانتقال السلطة الى الديمقراطيين في الولايات المتحدة. كان التوقع السابق للبنك الأميركي أن يبلغ النفط 65 دولارا بنهاية العام.

وقال محللو البنك في مذكرة ان فوز الديمقراطيين بانتخابات الاعادة لمجلس الشيوخ الأميركي واعلان السعودية عن تخفيضات انتاج من جانب واحد يدفعان الى توقع «شح المعروض» في أسواق السلع الأولية على المدى المتوسط.

وتوقع البنك عوائد بنسبة 5.8% و9.5% و10.2% على السلع الأولية على مدار ثلاثة أشهر وستة أشهر و12 شهرا على الترتيب على مؤشره المشترك لأسعار السلع مع ستاندرد أند بورز.

ومن المتوقع أن يبلغ مردود المعادن النفيسة 28.7% على مدى 12 شهرا ثم الطاقة بعائد نسبته 13.7% والمعادن الصناعية عند 13.3%، بينما ستخسر السلع الزراعية 4.4%، حسبما ذكر البنك.

وقال «لكن في ضوء قوة موجة الصعود في الآونة الأخيرة، من المرجح أن تتوقف الأسواق لالتقاط الأنفاس في المدى القريب.»

كان غولدمان توقع في نوفمبر عوائد بنحو 3.4% و9.4% و26.4% على الترتيب على مدى ثلاثة أشهر وستة أشهر و12 شهرا.

