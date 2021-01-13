%3.5 نمواً متوقعاً للاقتصاد الألماني

مال وأعمال

توقع اتحاد الصناعات الألمانية (بي.دي.آي) أن ينمو أكبر اقتصاد في أوروبا 3.5 بالمئة هذا العام بعد انخفاض الناتج المحلي الاجمالي بنحو خمسة بالمئة في عام 2020، لكنه أضاف أن الاقتصاد لن يتمكن من العودة الى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 قبل العام المقبل على أقرب تقدير.

توقعات الاتحاد أقل تفاؤلا من تقديرات الحكومة التي نُشرت في أكتوبر والتي توقعت فيها برلين أن ينتعش الناتج المحلي الاجمالي بمعدل نمو يبلغ 4.4 بالمئة.

وقال رئيس الاتحاد سيجفريد روسورم ان الاقتصاد لن يكون قادرا على العودة الى مستوى ما قبل الأزمة في عام 2021 بسبب الموجة الثانية من الوباء.

