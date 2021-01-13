668 مليوناً مكاسب البورصة في 4 جلسات

مال وأعمال

للجلسة الرابعة على التوالي واصلت البورصة ارتفاعها الجماعي رغم عمليات جني الارباح والضغوطات التي تعرضت لها الاسهم خلال النصف الثاني من الجلسة الى تدفق السيولة في نهاية الجلسة ساهم في اختفاء اللون الاحمر للمؤشرات لترتفع القيمة السوقية بقيمة 150 مليون دينار بنسبة 0.46 في المئة من 32.643 مليار دينار في جلسة الاثنين، الى 32.793 مليار دينار في جلسة أمس، لتبلغ الاجمالي لمكاسب 668 مليون دينار.

ويرى محللون أن البورصة استطاعت استعادت زخمها وعوضت خسائرها التي منيت بها في الأسابيع الثلاثة السابقة، وذلك بعد استقرار الوضع الصحي وتراجع مستوى الاصابات اليومية لفيروس «كورونا»، لافتين الى ارتفاع أسعار النفط الى مستويات لم يشهدها منذ عدة أشهر كان له أثر ايجابي على معنويات المستثمرين.

وأضافوا أن المستثمرون ينتظرون أعلانات النتائج المالية للبنوك والشركات المدرجة عن السنة المالية 2020، لتقييم وضعها والوقوف على مدى تأثر كل شركة بأحداث العام السابق وتأثيراتها على نتائجها المالية.

وشهدت جلسة الامس زيادة في السيولة وتراجعا في احجام التداول، ليرتفع مؤشر السوق الأول بمعدل 0.6 في المئة وبنحو 36.4 نقطة ليرتفع من 6132.4 نقطة الى 6168.8 نقطة، كما ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.46 في المئة، وبنحو 25.7 نقطة من 5619.3 نقطة الى 5645.06 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية وارتفعت القيمة السوقية للسوق الاول بنسبة 0.6 في المئة وبقيمة 142 ملين دينار من 24.005 مليار دينار الى 24.147 مليار دينار، كما زادت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.08 وبقيمة 7 ملايين دينار لترتفع من 8.638 مليارات دينار الى 8.645 مليارات دينار.

وسجل المؤشر الرئيسي صعوداً بنسبة 0.08 في المئة وبنحو 3.9 نقاط من 4609.57 نقطة الى 4613.46 نقطة، كما ارتفع المؤشر الرئيسي 50 بـنحو 6.02 نقاط وبنسبة 0.12 في المئة من 4717.07 نقطة الى 4723.09 نقطة.

في المقابل تراجعت سيولة الجلسة بنسبة بلغت 6.7 في المئة لتصل الى 45.04 مليون دينار مقابل 48.3 مليون دينار في جلسة الاثنين، وصعدت أحجام التداول بواقع 18.3 في المئة لتصل الى 309.5 ملايين سهم مقابل 261.5 مليون سهم، وتراجعت الصفقات بنسبة 9 في المئة الى 11.2 ألف صفقة.

وبلغت سيولة السوق الأول 29.63 مليون سهم وذلك بالتداول على 78.94 مليون سهم عبر 4.6 آلاف صفقة، وبلغت سيولة السوق السوق الرئيسي 15.4 مليون دينار وذلك بالتداول على 230.55 مليون سهم عبر 6.6 آلاف صفقة.

وسجلت مؤشرات 9 قطاعات ارتفاعاً أمس بصدارة السلع الاستهلاكية بنمو نسبته 0.94 في المئة، فيما هبط قطاعان فقط، الأول النفط والغاز وتراجع 2.07 في المئة، والثاني التكنولوجيا وانخفض بنحو 1.43 في المئة.

وجاء سهم «أركان» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة مُرتفعاً بنحو 18.28 في المئة، بينما تصدر سهم «تجارة» القائمة الحمراء مُتراجعاً بنسبة 19.31 في المئة.

وحقق سهم «تجارة» أيضاً أنشط حجم تداول بالسوق بكميات بلغت 70.92 مليون سهم بقيمة 3.46 ملايين دينار، فيما سجل سهم «أهلي متحد - البحرين» أنشط سيولة بقيمة 5.72 ملايين دينار مُرتفعاً 3.72 في المئة.

