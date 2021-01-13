الغنيمان: الصندوق الكويتي حوَّل 17 مليون دينار لـ«السكنية»

مال وأعمال

قال نائب مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية غانم الغنيمان إن الصندوق قد قام بتحويل مبلغ 17 مليون دينار لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعد اعتماد الحسابات الختامية للصندوق عن السنتين الماليتين 2018/2019 و2019/ 2020.

وقال الغنيمان في تصريحه إن قانون الصندوق الذي عُدّل في 2003 يشمل تحويل 25% من صافي الأرباح الخاصة بالصندوق الكويتي للتنمية الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية سنويا، وأنه وحتى الآن قد تم تحويل 377 مليون دينار الى المؤسسة منذ اقرار القانون لتعد هذه المساهمة احدى أبرز المبادرات المحلية للصندوق وتشكل مردودا اقتصاديا كبيراً وداعماً للتنمية المحلية.

ويجدر بالذكر أن الصندوق مؤسسة عامة كويتية تعتمد كلياً على مواردها الذاتية في تقديم القروض والمساعدات التنموية الأخرى.

