2020.. الأسوأ في تاريخ بريطانيا

مال وأعمال

أظهرت بيانات اقتصادية وتجارية تتعلق بمبيعات التجزئة أن العام 2020 هو الأسوأ على الاطلاق في تاريخ بريطانيا، وذلك بالنسبة لقطاع التجزئة على الأقل والذي واجه ثلاثة اغلاقات منذ بدء جائحة كورونا في الربع الأول من العام، وهو ما لم يسبق أن شهدته البلاد على الاطلاق. وانخفض اجمالي المبيعات بنسبة 0.3% عن العام مقارنة بعام 2019، وهو ما يمثل أسوأ تغيير سنوي منذ بدء المسح في عام 1995، أي أنه العام الأسوأ على الاطلاق الذي يتم تسجيله في تاريخ البلاد بالنسبة لقطاع التجزئة. وقالت هيلين ديكنسون، الرئيس التنفيذي لاتحاد التجزئة البريطاني (BRC): «لقد أدت جائحة كورونا الى أن يكون عام 2020 هو الأسوأ على الاطلاق لنمو مبيعات التجزئة».