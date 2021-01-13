هل من رجل دولة ينقذ الاقتصاد الوطني؟

مال وأعمال

عامل الوقت في كل شي مهم. في الطب والهندسة والنقل والمواصلات ولعل اهم العناصر الاقتصاد هو الوقت؛ فوقت المشاريع يحدد بمدة ووقت الرواتب مهم لدفع الالتزامات وحتى في اصلاح الاقتصاد ان لم يكن بوقت حاسم قد تغيب الفرصة ولا يمكن حينها الاصلاح الاقتصادي لاي منشأة او مؤسسة او كيان او دولة. في الكويت عامل الوقت للاصلاح الاقتصادي لم يعد ترفاً بل اصبحنا على مقربة من نقطة اللاعودة بالاصلاح الاقتصادي. قوانين مهمة مثل الدين العام والحزمة الاقتصادية لانقاذ المشاريع تم تعطيلها في المجلس السابق فحين خرج مجموعة من الاكاديميين ممن لهم الرأي السديد في الاقتصاد بورقة علمية تحت شعار قبل فوات الاوان كانوا محقين فان فات الاوان للاصلاح لن يكون هناك جدوى والكلفة للبناء مرة اخرى ستكون عالية جداً يتحملها جيل لاذنب لهم بما فعل السابقون بثرواتهم. الاقتصاد الكويتي يمر بمرحلة خطيرة جداً ورجال الدولة غائبون عن الاقتصاد الوطني ونقطة اللاعودة اصبحت ترى بالعين المجردة باعتماد دول العالم على مصادر للطاقة مختلفة عن النفط وينعكس ذاك حتى في الاقتصاد المحلي فحركة الجمود والتعثر المالي تكتبها صفحات المحاكم يومياً دون اي تدخل او خطة او معالجة جذرية فهناك شباب واسر كاملة مهددة اجتماعياً ومهنياً من لحظات السقوط لمشاريعهم في اي لحظة. من يعتقد ان الاقتصاد لا يرتبط بالحياة الاجتماعية في الكويت واهم فخسارة الوظيفة والتجارة تدخل الانسان بسلسلة معقدة متشابكة لا يمكن فكها او معالجتها دون وضع خطة لاحتواء من سيكونوا ضحية اشخاص لا يشعرون بالوقت وجهات حكومية لا تتجاوب مع المعطيات الحالية ولا تقّدم اي بادرة امل. من صفات رجال الدولة الاستشعار بالمسؤولية وتقديم مصلحة الوطن العليا على اي مصالح اخرى او خلاف سياسي فعامل الوقت مهم جداً ونحن نرى الوطن يخرج من خلاف سياسي لاخر وتتحطم احلامنا جميعاً امام هذا الجمود بحل المشاكل الاقتصادية. اصبح عامل الوقت ضدنا والظروف ضدنا فلم يبق سوى عزيمة صادقة من مصلحين ورغبة لدى الجيل الحاضر باصلاح ما يمكن انقاذه من الاقتصاد بعد ان ساهم من سبقنا بترك الامور على ما هي عليه ولم يتحرك دون اكتراث كأن هذا الوطن لم يعد له. نحن جيل دفع ضريبة ازمة المناخ وكارثة الغزو ومضاربة العقار السكني وخلق البطالة المقنعة بانشاء هيئات لا معنى لها سوى لاستهلاك الميزانية العامة. نحن ندفع من سبقنا انهم لم يحسنوا الاختيار وكانوا يبحثون عن المعارك الصغيرة حتى يتجادلوا حولها دون احساس لمن هم قادمون من بعدهم.