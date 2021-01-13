من يحرق إطارات «رحية»؟!

وطن النهار

تمكن رجال قوة الاطفاء العام مراكز «الجهراء الحرفية والتحرير والعارضية والاسناد» من اخماد حريق بمساحة 5 الاف متر مربع في اطارات بر رحية دون وقوع اصابات تذكر وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحريق.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الاطفاء العام أن فرق قوة الاطفاء العام نجحت بالسيطرة على حريق اطارات رحية الذي نشب صباح أمس، موضحة أن فرق الاطفاء التي تعاملت مع الحادث من مراكز الجهراء الحرفية والتحرير والعارضية والاسناد مشيرة الى أن مساحة الحريق بلغت مايقارب 5 آلاف متر مربع وقد تمكنت الفرق من السيطرة على الحادث وعدم انتشار النيران في المتبقي الاطارات.

وأكدت الادارة عدم وجود أي اصابات بشرية مشيرة الى أن التحقيق جارٍ لمعرفة ملابسات الحادث وقد تابع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح تفاصيل الحادث مع رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد الذي تواجد في غرفة قيادة الحوادث الكبرى مع نائب رئيس قوة الاطفاء العام لقطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص للاطلاع على مجريات الحادث، وقد شكر الفريق المكراد الجهات الحكومية المشاركة.

من جانب آخر لفت مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد الى أن الحريق الذي اندلع أمس في منطقة رحية هو «بفعل فاعل.. مبدئيا»، مضيفا: «للأسف هناك أناس لا يعلمون مقدار التلوث الذي يحدث جراء حرق هذه الإطارات وكذلك كمية المبالغ المهدرة لإطفاء هذه الحرائق».

وأشارت الهيئة في بيان الى ان «المدير العام الشيخ عبدالله الأحمد تواجد في الموقع للوقوف على أسباب اشتعال النيران في الإطارات الموجودة بالمنطقة»، موجهة الشكر إلى قوة الإطفاء العام لسرعة استجابتها والتعامل مع الحادث.

