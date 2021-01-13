العنزي: تجريم «المكاتب والدور» غير المرخصة ومحاسبة المقاولين

وطن النهار

عقدت لجنة المهن الهندسية في المجلس البلدي ورشة عمل لمشروع تعديل لائحة لمزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية برئاسة حمود عقله العنزي وبحضور رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي وعضو المجلس الأعلى للتخطيط اشواق المضف واتحاد المكاتب الهندسية والجهاز التنفيذي.

واكد رئيس لجنة المهن الهندسية حمود عقله العنزي في تصريح صحافي أن الورشة ناقشت تطوير وتصنيف المكاتب مابين أنها من اصحاب الخبرة او من المكاتب المبتدئة، موضحاً انه تم الطلب من الادارة القانونية وضع بنود لائحية لتجريم الخدمات الهندسية غير المرخصة.

وأشار العنزي الى أنه تم التطرق في الورشة لموضوع المشاكل التي يعاني منها أصحاب المهنة من المكاتب الهندسية او الدور الاستشارية، من قبل المقاولين بعد ملاحظة بروز اعلانات تجارية لافراد غير مرخص لهم لتقديم خدمات هندسية.

واضاف بأنه تم مناقشة المنطلقات الاساسية لتعديل اللائحة منها الامتثال لقانون البلدية 33/2016 والقرارات الوزارية الجديدة الخاصة لتنظيم عمل الشركات والمكاتب المهنية الهندسية، مع المطالبة بتطوير المهنة من خلال تفعيل الحوكمة ومعايير النزاهة واخلاق المهنة وتشديد الرقابة على المكاتب الهندسية والنظر في اتخاذ التدابير في اللائحة من خلال رفع مستوى الخدمة في خدمات التصميم او خدمات المهندس المشرف وغيرها.

