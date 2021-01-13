الخرينج: فرق ميدانية لضبط الباعة الجائلين

وطن النهار

أنهت بلدية الكويت جميع الترتيبات والاستعدادات الخاصة بأعمال النظافة وتزيين ستاد جابر الدولي بأعلام الدولة وأعلام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بناء على توجيهات من وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس وبمتابعة واشراف مباشر من مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي استعداداتها لاقامة المهرجان الرياضي بشأن المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد التي اقيمت مساء أمس الثلاثاء.

وقامت ادارة العلاقات العامة ممثلة في مراقبة الزينة ورفع الأعلام بتزيين ستاد جابر الأحمد الدولي برفع أعلام الدولة وأعلام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع الهيئه العامة للرياضة داخل وخارج الستاد الرياضي.

و قال مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الفروانية سعد الخرينج إن الفريق الميداني قام بتكثيف أعمال النظافة اليومية حول محيط الاستاد الرياضي والشوارع والطرق المؤدية اليه ووضع 20 حاوية سعة 1100 لتر، مستخدمة في ذلك 50 عامل نظافة للكنس اليدوي و3 كناسات الى جانب عدد من الآليات.

وأضاف الخرينج بانه تم تشكيل فرق ميدانية لضبط الباعة الجائلين خارج أسوار الستاد الرياضي، بالاضافة الى توجيه انذارات بشأن الشاحنات والمعدات الثقيلة تمهيدا لرفعها من الموقع.

ومن جهته قال مراقب عام رفع الأعلام وأعمال الزينة أحمد بخيت إن المراقبة في ادارة العلاقات العامة قامت بتركيب ساريات الأعلام وتزيينها بأعلام الدولة أمام بوابات الستاد الرياضي، وكذلك حول ملعب الستاد الى جانب تزيين الستاد من الداخل بأعلام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لاقامة المهرجان الرياضي بمناسبة المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

