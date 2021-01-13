كمال لإعادة تنظيم وتطوير بنية «بنيد القار» التحتية

وطن النهار

قدم عضو المجلس البلدي د.م. حسن كمال اقتراحا باعادة تنظيم وتطوير للبنية التحتية في منطقة بنيد القار، بالاضافة إعداد دراسة شاملة للخدمات العامة وتضمينها في المخطط الهيكلي للدولة، موضحاً أن المنطقة تطل على شارع الخليج العربي ويحدها امتداد الدائريين الأول والثاني وطريق عيسى بن سلمان آل خليفة (الاشعاعي)، وتقع بالقرب من المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية.

وأوضح كمال أن منطقة بنيد القار تم تغيير استعمالها من السكني الى الاستثماري واستملاك قطع منها منذ أكثر من 4 عقود، ونتج عنه زيادة في الكثافة السكانية، الا أن البنية التحتية في المنطقة كالطرق والخدمات الأخرى لم يتم تطويرها وتسبب في ازدحامات مرورية وعدم ملاءمة تنظيمها وتخطيطها الحالي مع أهمية موقع المنطقة واستعمالاتها الحالية والمشاريع القائمة فيها، مع ضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

