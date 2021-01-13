الدخنان لـ «النهار»: وصول العمالة المنزلية قبل رمضان

وطن النهار

عادت الروح إلى مكاتب استقدام العمالة المنزلية بعد توقف العمل فيها عاما كاملا خلال الأزمة التي فرضتها تداعيات فيروس «كوفيد - 19» وما لحق هذه المكاتب من تأثر مالي وخسائر كبيرة تكبدت على أصحابها إثر التزامهم بتطبيق القانون والالتزام بدفع الايجارات وأجور الموظفين، فيما أعرب عدد من أصحاب هذه المكاتب، عن سعادتهم بقرار مجلس الوزراء الذي سمح باستقدام العمالة المنزلية الجديدة ضمن إطار خطة عودة العمالة المنزلية عبر منصة بالسلامة مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات اعتبارا من الاحد المقبل.

في هذا السياق، أعلن رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان، البدء في استئناف العمل على عملية استقدام العمالة المنزلية بعد قرار مجلس الوزراء بالموافقة على فتح التأشيرات، مشيرا إلى ان الاتحاد سيبذل قصارى جهده خلال الفترة الحالية على اجراءات عملية الاستقدام بما يمكن المكاتب من توفير العمالة المنزلية للمواطنين قبل شهر رمضان المبارك المقبل. وأكد الدخنان في تصريح خاص لـ «النهار»، ان الاتحاد متواصل مع الاتحادات في الدول المصدرة للعمالة المنزلية طوال أزمة جائحة كورونا، الامر الذي سيساهم في عملية توفير هذه العمالة بأقرب وقت ممكن ما لم تستجد امور في الدول المصدرة المعنية تعطل أو تأخر عملية الوصول، مبينا أن العمالة المتاحة امامهم حاليا هي من دول الهند وسيريلانكا والفلبين غير ان الاخيرة بحاجة إلى تجديد العقود بينهم وبين الجهات المختصة في هذه الدولة، مشيرا إلى أن المدة المستغرقة لوصول الدفعة الاولى للعمالة المنزلية بعد الحصول على الموافقة بفتح المجال تتطلب نحو 45 يوما. وقال ان الاتحاد حريص على توفير العمالة وفق قرار وزارة التجارة على ألا يتعدى كلفة العاملة المنزلية 990 ديناراً، إلا إذا حدث أمر خارج عن إرادة الاتحاد بزيادة الاسعار، معربا في نفس الوقت عن أمله ألا تستغل شركات الطيران ظروف حاجة سوق العمل الكويتي وترفع أسعار التذاكر. وذكر أن قرار مجلس الوزراء جاء في الوقت المناسب وذلك قبل الدخول إلى أزمة أكبر في ظل حاجة السوق الكويتي للعمالة المنزلية، لافتا إلى أننا « كنا نطالب بهذا القرار منذ بدء الازمة، وذلك من خلال المطالبة باستثناء العمالة المنزلية من الحظر، مؤكدا أن الاتحاد عمل من الساعات الاولى للازمة في البحث على ايجاد حل لمشكلة وقف تأشيرات العمالة المنزلية. وأضاف: أنه «طالما الأزمة انفرجت واستئناف إصدار الفيز فإن الاتحاد يسعى بشتى الطرق لتوفير الدفعة الاولى من العمالة المنزلية بعد شهر ونصف الشهر، اي قبل شهر رمضان المبارك، وذلك وفق الاجراءات التي حددها مجلس الوزراء بالالتزام بالاشتراطات الصحية.

وقال: «انحسم امر فتح التأشيرات ونحن نعيش في أزمة العمالة المنزلية، غير أننا نأمل تغطية 20% من الطلبات، باعتبار أن سوق العمل الكويتي في حاجة لهذه العمالة، مشيرا إلى أن الاتحاد سيتمكن من تغطية احتياجات المواطنين بعد أشهر من العمل المتواصل.

