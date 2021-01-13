جواد بوخمسين: الصفوف الأولى سطَّرت أروع الأمثلة في الوطنية والتفاني بالإخلاص في العمل

وطن النهار

واصلت الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد أعمالها استقبال المواطنين للحصول على لقاح فايزر للوقاية من مرض كوفيد- 19 وسط جهود مشكورة يقوم بها القائمون على مركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض بمشرف .

وأشاد السيد جواد بوخمسين، بالدور الكبير والاجراءات التي قامت بها السلطات الصحية خلال الجائحة العالمية مؤكدا أنهم بذلوا جهودا كبيرة طوال الأشهر الماضية في مواجهة الوباء واحتواء المرض، مشيرا إلى أن الصفوف الاولى سطروا أروع الأمثلة في التفاني ببذل الجهود والعمل باخلاص.

وأثنى بوخمسين، عقب تلقيه وحرمه أم عماد الجرعة الاولى من لقاح فايزر أمس، على الاجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة خلال عملية تطعيم المواطنين، مشيدا بالتنظيم الرائع والتنسيق والمستمر بين القائمين على الحملة إلى جانب التعاون مع المواطنين، داعيا المواطنين والمقيمين لاخذ الجرعة من اللقاح بما يسهم ذلك في تعزيز الصحة العامة في البلاد والعودة للحياة الطبيعية.

وأعرب بوخمسين عن شكره، لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على دوره الفعال طوال توليه منصب رئيس الحكومة ولاسيما خلال التعامل مع ظروف تداعيات الجائحة التي برزت على السطح خلال شهر فبراير من العام الماضي، شاكرا كذلك وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح ووكيل الوزارة د. مصطفى رضا والوكلاء المساعدين على جهودهم المبذولة للحد من انتشار كوفيد- 19 والمحافظة على صحة المواطنين وكل من يقيم على أرض الكويت.

