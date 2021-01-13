494 إصابة جديدة بـ «كورونا».. وشفاء 202 مريض وتسجيل حالة وفاة واحدة

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 494 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 155335 في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 946 حالة. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ «كونا» ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 47 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد- 19» ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 4814 حالة. وأضاف ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ 24 الماضية بلغ 10340 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1347854 فحصا. وجدد الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس. وكانت وزارة الصحة أعلنت شفاء 202 إصابات في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 149575 حالة.