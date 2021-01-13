10 دوائر وصوتان لكل ناخب

وطن النهار

قدم النائب فرز الديحاني اقتراحاً الى مجلس الأمة يقضي بتعديل المادة الثانية من القانون رقم «42» لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.

اشتمل الاقتراح على مادتين هما:

«المادة الأولى» يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم «42» لسنة 2006 المشار اليه.

النص التالي: «تنتخب كل دائرة عشرة اعضاء لمجلس الامة، على ان يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشحين اثنين في الدائرة المقيد فيها، ويعد التصويت باطلاً لاكثر من هذا العدد».

«مادة ثانية»: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وفيما يلي نص المذكرة الايضاحية للاقتراح: منذ تطبيق نظام الصوت الواحد في الانتخابات النيابية من العام 2012 برزت على الساحة بشكل واضح الفئوية والطائفية والتشتت والتفرقة داخل القبيلة الواحدة في اختيار ممثلي مجلس الأمة مما اضاع الفرصة على كفاءات تستحقها البلاد للمساهمة في التشريع، ولوقف مثل هذه الممارسات الخطأ ومنها تكبيل اختيارات الناخب بمرشح واحد فقط فإن تعديل قانون الانتخاب بإعطاء المواطن مرونة في اختيار مرشحين اثنين يأتي تماشيا مع الهدف الاسمى لاختيار نواب مجلس الامة من خلال عناصر الكفاءة والخبرة والمعرفة.

وفي نظام الصوت الواحد فإن حق اختيار مرشح وحيد في الانتخابات اعطى نسبة اختيار بمعدل 10% للناخب من خلال اختياره مرشحا وحيداً في حال حالفه الحظ بالنجاح، اما في مقترحنا بتعديل القانون بإعطاء صوتين للناخب فإن نسبة الاختيار ترتفع للناخب لتصل إلى 20 % في حال نجاح من اختارهم.

ومن مميزات تعديل النظام الانتخابية بصوتين هو اعطاء فرصة اكبر للمشاركة من قبل الناخبين والمرشحين وتعدد مجالات الخيارات امام الناخب وعدم حكره في زاوية القبيلة او الطائفة او العائلة مما يقلل من سيطرة هذه العوامل على الناخب او المرشح.

وفي اقتراح برغبة قال الديحاني: تعاني منطقة صباح الناصر من نقص في عدد المدارس الحكومية فيها في جميع المراحل التعليمية سواء للبنين والبنات رغم الكثافة السكانية المرتفعة للمواطنين التي وصلت الى اكثر من 40 الف طالب وطالبة في مراحل التعليم كافة. وتعاني اسر الطلبة من صعوبة المواصلات لبعض المراحل التعليمية خارج محيط منطقة صباح الناصر ما يتسبب معها في اختناقات مرورية حادة في مداخل ومخارج المناطق المجاورة لضاحية صباح الناصر، وبما ان الحجج دائما من قبل وزارة التربية بان الميزانية لا تكفي او انه لا يوجد ادراج للميزانية لانشاء مدارس جديدة في ضاحية صباح الناصر لذا فانني اقترح ادراج انشاء مدارس في الميزانية العامة للدولة وذلك في الاراضي المخصصة لها في ضاحية صباح الناصر تضم مدرستين للمتوسط- بنين، ومدرستين للثانوية- بنين.

من جانب آخر، وجه الديحاني سؤالاً الى وزير التربية وزير التعليم العالي قال فيه:

1- كم عدد الطلبة الكويتيين المبتعثين للدراسة في الخارج؟ يرجى تزويدي بالعدد وفي الدول المبتعث لها الطلبة وفي التخصصات؟ وكم المخصصات المالية للطلبة في كل دولة؟ وهل تختلف المخصصات المالية بين دولة وأخرى. وبين تخصص وآخر؟ يرجى تزويدي بالفروقات المالية واسبابها إن وجدت؟ وهل توفر وزارة التعليم العالي التأمين الصحي للطلبة في كل دول الابتعاث؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بهذه الدول وكلفة التأمين الصحي؟ واذا كانت الاجابة بلا يرجى ذكر الدول التي لا تتكفل وزارة التعليم العالي بالتأمين الصحي لهم وأسباب ذلك؟

واستطرد: كم عدد الطلبة المبتعثين والمسجلين في وزارة التعليم العالي الدارسين في دولة الامارات الشقيقة؟ ولماذا لم توفر الوزارة التأمين الصحي للكويتيين الدارسين في دولة الامارات؟ وختم بقوله: يرجى تزويدي بكل الدراسات والمطالبات التي تخص التأمين الصحي للطلبة الكويتيين الدارسين في الامارات؟ وهل هناك تحرك جاد من الوزارة لتوفير التأمين الصحي لهم؟

