روح الدين لتعديل مدة بقاء المحققين في درجاتهم الوظيفية

وطن النهار

وجه النائب د. حمد روح الدين سؤالا برلمانيا إلى وزير الداخلية ثامر العلي قال فيه: صدر مرسوم رقم (126) لسنة 2018 الذي يقضي بتعديل مدد الحد الأدنى للبقاء في الدرجة للقضاة وأعضاء النيابة العامة، وصدر تبعا له المرسوم رقم (281) لسنة 2019 بتعديل المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة الوظيفية لأعضاء الفتوى والتشريع.

واضاف: ولما كانت المادة (10) من القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية تنص على أن (تحدد بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات والمدد البينية اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة بما يتناسب مع نظرائهم من أعضاء النيابة العامة...)... فانني آمل تحديد سبب عدم صدور مرسوم بتعديل الحد الأدنى للبقاء في الدرجة الوظيفية لأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات أسوة بنظرائهم من أعضاء النيابة العامة؟ وما سبب تأخير ترقية أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات من الدفعتين الثانية والرابعة المستحقة منذ شهر مارس الماضي؟

ووجه روح الدين سؤالا إلى وزير المالية خليفة حمادة، قال فيه: اطلعنا على مجموعة من الصحف التي تواردت فيها الأنباء عن وجود دعاوى قضائية بين مكتب الهيئة العامة للاستثمار في لندن (kio) ومجموعة من كبار الموظفين الأجانب السابقين بتهمة التلاعب، ومن المستغرب أن يؤتمن الموظفون الأجانب على أموال الدولة واستثماراتها الخارجية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بكشف بأسماء العاملين الأجانب في مكتب الاستثمار الكويتي في لندن (kio)، وتاريخ تعيينهم والمهام الوظيفية الموكلة إليهم وذلك لكل موظف على حدة. مع بيان طبيعة الخلافات والقضايا بين المكتب وكل من: سايمون هارد، كارولين تايلور، وبراشانت فيلاني؟

واستفسر هل هناك أي تشريعات أجنبية تلزم الهيئة العامة للاستثمار بتوظيف موظفين أجانب لدى مكتبها في لندن؟ وكم يبلغ عدد الموظفين الكويتيين العاملين في المكتب المذكور منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع ذكر تاريخ التعيين والمهام الوظيفية لكل موظف، كما يرجى تزويدي بعدد الكويتيين العاملين على بند التكليف أو التعاقدات أو الندب خلال تلك الفترة.

وهل لدى الهيئة العامة للاستثمار خطة لتكويت المكتب المذكور؟ وهل هناك خطة لتأهيل وتدريب الكويتيين للعمل في هذا المكتب؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بتلك الخطة.

