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الشاهين: أطلقوا اسم الأنصاري على إحدى المؤسسات الثقافية


أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه اقتراحاً برغبة بإطلاق اسم الفاضل خالد الأنصاري، على إحدى المؤسسات الثقافية أو التعليمية في الكويت.
وقال الشاهين في مقدمة الاقتراح: فقدت الكويت أحد أدبائها ومؤرخيها الذين أفنوا جل عمرهم في خدمة الكويت، وهو الفاضل العم خالد سالم محمد الأنصاري، الذي يعتبر من أهم الشخصيات التي ابدعت في عالم الأدب والتاريخ، وقدم العديد من المؤلفات والتي بلغت (25) مؤلفا و(12) دراسة بالإضافة إلى (12) مقالا، والتي استطاع من خلالها أن يجسد تاريخ الكويت على أوراق مؤلفاته.
واضاف: وأهم الإنجازات التي قام بها الفقيد ترؤسه بعثة البريد ضمن البعثة الطبية الكويتية للديار المقدسة، وذلك خلال الأعوام 1974م- 1976م- 1978م، كما كلف من قبل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بمراجعة وتقييم كتاب (جزيرة فيلكا دراسة إقليمية) الذي تم إصداره من قبل المؤسسة في عام 1988 م.


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