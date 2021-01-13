الحويلة يدعو للتوسع في دول الابتعاث الأكاديمي

وطن النهار

قدم النائب محمد الحويلة اقتراحا برغبة الى مجلس الأمة قال في مستهله: في ظل الجائحة التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا «كوفيد- 19» اصبح هناك اجراءات مختلفة لاستقبال الطلبة المبتعثين عن طريق التعليم العالي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي في الدول والجامعات مثل اميركا والدول التي تستقبل الطلبة الكويتيين وغيرت كذلك هذه الدول من شروط الجامعات والالتحاق بالدراسة بسبب سياسات التباعد الاجتماعي والاجراءات الوقائية لتلك الدول. واضاف: لقد اصبح من الضروري زيادة عدد الجامعات ودول الابتعاث حسب قائمة جهاز الاعتماد الاكاديمي لكل من التعليم العالي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وعدم حصرها على عدد محدد وزيادتها بجامعات ذات تصنيف اكاديمي مرتفع لفتح المجال اكثر امام الطلبة الذين تمت الموافقة على ابتعاثهم لدراسة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس حتى لا يتأثر اعداد الطلبة المبتعثين ولا تعرقل مسيرتهم التعليمية للاستفادة بخبرات خارجية تعمق مهاراتهم التعليمية ويعودون بعلم ينفعون به البلاد فالشباب يمثل ذخيرة البلاد التنموية وقوتها الانتاجية. وختم بقوله من اجل هذا فإنني اقترح التوسع في دول الابتعاث وزيادة عدد الجامعات حسب قائمة جهاز الاعتماد الاكاديمي لكل من التعليم العالي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ويراعى في تلك الدول والجامعات التقدم العلمي والتصنيف الاكاديمي المرتفع.