الأبيض بطل كأس ولي العهد للمرة التاسعة

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عادل الكويت منافسه القادسية في عدد مرات الفوز بلقب كأس ولي العهد بعد أن هزمه أمس بنتيجة 2-1 بعد التمديد في المباراة النهائية التي جمعتهما على ستاد جابر. سجل للكويت أحمد العكايشي (65) والفرنسي عبدول سيسوكو (116)، وسجل للكويت الأردني عدي الصيفي (10).

ورفع الأبيض عدد ألقابه إلى 9 ألقاب معادلاً الأصفر وبفارق لقبين عن العربي صاحب السبعة ألقاب، علماً بأن السالمية حقق اللقب مرتين مقابل مرة واحد لكاظمة.

ودفع مدرب الكويت محمد عبدالله بتشكيلة ضمت الحارس حميد القلاف، وفي خط الدفاع فهد حمود والتونسي رامي بدوي وفهد الهاجري وعلي حسين، وأمامهم الثنائي طلال الفاضل والفرنسي عبدول سيسوكو مع الإسباني جي ديمبلي في الجهة اليمنى وفيصل زايد في الجهة اليسرى، والمهاجمين جمعة سعيد والتونسي أحمد العكايشي.

في المقابل، بدأ الإسباني بابلو فرانكو مدرب القادسية المباراة بتشكيلة ضمت الحارس خالد الرشيدي ورباعي الدفاع ضاري سعيد وخالد إبراهيم والنيجيري جيمس أكواسو والألباني لورانس تراشي، وأمامهما رضا هاني وسلطان العنزي مع بدر المطوع في الجهة اليمنى وعدي الصيفي في الجهة اليسري، بينما يلعب أحمد الظفيري تحت المهاجم البرازيلي لوكاس غاوتشيو.

وهدد الأصفر مرمى منافسه مبكراً عبر رأسية لوكاس تصدى لها القلاف وأبعدها إلى ركنية (4)، قبل أن يفتتح الصيفي التسجيل بعد أن استغل الظفيري تمريرة خطأ من فيصل ومررها إلى الصيفي الذي سددها مباشرة على يسار القلاف محرزاً الهدف الأول (10). بحث بعدها الكويت عن تعديل النتيجة لكنه لم يجد الطريق إلى مرمى الرشيدي، بل إن القادسية كان الطرف الأخطر، وكاد المطوع أن يضاعف النتيجة عندما تلقى تمريرة من الصيفي وواجه المرمى لكنه سدد فوق العارضة (26) لينتهي الشوط الأول بتقدم الأصفر بهدف دون رد.

وجاء الشوط الثاني مغايراً للأول إذا سيطر الأبيض على اللعب وكان الطرف الأفضل من خلال الضغط العالي وحرمان القادسية من الاستحواذ على الكرة، ورغم خروج الشاب علي حسين للإصابة ودخول سامي الصانع إلا أن الكويت واصل تفوقه، وتمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 65 بعد ركلة حرة نفذها طلال الفاضل وقابلها العكايشي بيسراه وحولها ساقطة في الزاوية العليا لمرمى الرشيدي معيداً المباراة إلى نقطة الصفر. ولم تشهد الدقائق المتبقية من الشوط أي جديد ليلجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية التي استمرت فيها أفضلية الأبيض وخطورته خصوصاً عن طريق البديل أحمد الزنكي الذي أشغل الجهة اليسرى وهدد مرمى الرشيدي أكثر من مرة. لكن هدف الفوز تأخر حتى الدقيقة 116 عندما مرر ديمبلي عرضية قابلها جمعة برأسه وارتدت من الحارس الرشيدي إلى القادم من الخلف سيسوكو الذي أرسلها إلى الشباك مانحاً الأبيض لقبه التاسع.

أدار المباراة الحكم علي عباس وأنذر طلال الفاضل وجمعة سعيد وفهد حمود من الكويت، وضاري سعيد وسيف الحشان من القادسية، فيما أشهر البطاقة الحمراء بوجه لاعب الأصفر أحمد الظفيري.

