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برقان يكافئ لاعبيه

راشد خلف
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الأربعاء 13 يناير 2021

أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم في نادي برقان مصطفى عزيز أن إدارة النادي وعدت اللاعبين بمكافآت مجزية بعد الحصول على المركز الثالث لمسابقة كأس ولي العهد إثر الفوز على التضامن 3-0 أول من أمس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. وجاءت أهداف برقان عن طريق لاعبيه خالد بن يحيى وجيوفاني سيلفا ورامي بوشنيبة. وقال عزيز أن برقان طوى صفحة كأس ولي العهد من أجل الاستعداد لبطولة دوري الدرجة الأولى التي ستنطلق بعد أسبوع تقريباً، وأوضح: «حققنا المهم بصعودنا إلى منصة التتويج بكأس ولي العهد، لكن الأهم هو التأهل إلى الدرجة الممتازة وهو الهدف الذي وضعته إدارة الفريق هذا الموسم». وشدد عزيز على أهمية الاستقرار خلال الفترة المقبلة وبقاء الجهازين الفني والإداري والمحترفين، لافتاً إلى أن وجود 4 صفقات محلية خلال فترة الانتقالات الشتوية أولها التعاقد مع لاعب الفحيحيل جاسم الموسوي على سبيل الإعارة حتى آخر الموسم.


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