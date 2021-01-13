مشاركة واسعة في «رماية علي الصباح»

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يواصل الرماة والراميات تدريباتهم في مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي استعدادا لخوض منافسات كأس المغفور له الشيخ علي الصباح السنوية التي تنطلق غداً بمشاركة واسعة من رماة وراميات النادي ورماة الاتحاد الرياضي للحرس الوطني.

وأكد عدنان الإبراهيم أمين الصندوق المساعد بنادي الرماية اكتمال الاستعدادات لانطلاق البطولة، موجها شكره إلى اللجان العاملة في هذه الكأس الغالية لما يبذلونه من جهود كبيرة لإنجاح هذا الحدث الذي يحمل اسم شخصية كويتية قدمت الكثير للكويت في المجال الأمني أثناء توليه وزارة الدفاع فى عام 1991 ووزارة الداخلية فى عام 1994.

كما شكر الإبراهيم أسرة المغفور له الشيخ علي الصباح لما يقدمونه لأبطال الرماية الكويتية من دعمين مادي ومعنوي كبيرين، متمنياً التوفيق لجميع الرماة والراميات المشاركين في المسابقات المختلفة.

من جانبه، أفاد مشفي المطيري المدير الفني لأسلحة الخرطوش أنه تم استكمال تسجيل المشاركين والبالغ عددهم 75 راميا ورامية، متوقعا بأن تكون المنافسة قوية في مسابقات البطولة، كما أكد أن البطولات التي ينظمها النادي تقام وفق المعايير الدولية للاتحاد الدولي مع اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية المعلنة من قبل الجهات المختصة. وصرح حمد الرويسان رئيس حكام الخرطوش بان لجنة الحكام أنهت كل الاستعدادات لتنظيم هذا الحدث المتميز بالصورة التي تناسب منافسات هذه الكأس الغالية والتي يحرص مجلس إدارة النادي واللجنة العليا المنظمة أن تكون كأس المغفور له الشيخ علي الصباح ضمن برنامج مسابقات النادي المحلية سنوياً.

