فوز القادسية وكاظمة في «السلة»

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تغلب القادسية على الشباب بصعوبة 71-62 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس ضمن دور الثمانية في دوري كرة السلة والذي يقام بنظام «بلاي أوف» من ثلاث مباريات، كما حقق كاظمة انتصارا سهلا على العربي 90-52.

وتتأهل الفرق الاربعة الفائزة الى المربع الذهبي الذي سيقام بالنظام ذاته. وخطت فرق الكويت والجهراء والقادسية وكاظمة كما هو متوقع خطوة مهمة نحو التأهل الى المربع الذهبي بتحقيق الانتصار في الجولة الاولى.

في المباراة الاولى عانى الاصفر خلال اللقاء لتحقيق الانتصار امام الشباب الطموح. وبدأ القادسية بقوة وتمكن من التقدم في نهاية الربع الاول 23-11 بفضل تميز لاعبيه محسن مرتضى وعبدالرحمن السهو وأحمد الفضلي.

وواصل القادسية أفضليته في الربع الثاني خصوصا في الجانب الدفاعي بعد ان نجح في الحد من خطورة لاعبي الشباب الذين فشلوا في تسجيل أكثر من 5 نقاط لينهي الاصفر الربع الثاني متفوقاً بفارق 19 نقطة 37-18.

وتراجع أداء القادسية في الربع الثالث ليأخذ فريق المدرب الوطني عبدالعزيز القلاف الافضلية عبر استغلال الهجمات المرتدة السريعة ليقلص الفارق في نهاية الربع الى 10 نقاط 48-38.

وحاول الشباب مواصلة الضغط على خصمه من خلال مواصلة الاداء السريع، إلا أن القادسية تمكن عبر خبرة لاعبيه من انهاء اللقاء لصالحه 71-62.

وفي اللقاء الثاني لم يجد كاظمة أي صعوبة في تخطي العربي بتفوقه بجميع الأرباع التي انهاها البرتقالي 25-8، و47-20، و67-36 واخيراً 90-52.

من جانب آخر، تقام اليوم الجولة الثانية من دور الثمانية حيث يلتقي الجهراء مع برقان في 05:30، ويليها لقاء الكويت مع القرين، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدلله للصالات المغطاة.

وكان الكويت والجهراء حققا الفوز في الجولة الماضية، وهما يسعيان الى حسم تأهلهما اليوم. ولن تكون مهمة الجهراء سهلة نظرا لتقارب المستوى مع برقان، فيما لن يجد الأبيض صعوبة في حسم التأهل قياسا على اداء الفريقين في اللقاء الماضي.

