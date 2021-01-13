الجهراء أسقط «طائرة القادسية»

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فاجأ الجهراء نظيره القادسية وهزمه 3-2 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة السابعة من دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة. وبهذا الفوز رفع الجهراء رصيده إلى 9 نقاط بفارق نقطة واحدة عن الأصفر الذي دخل بهذه الخسارة منطقة الخطر إذ أصبح الجهراء منافساً له على المركز الرابع الذي يبقي صاحبه في دوري الأضواء بينما يلعب الخامس لقاء فاصل مع ثاني الدرجة الأولى من أجل الصعود والهبوط الموسم المقبل.

وجاءت المباراة قوية منذ البداية تبادل بها الطرفان التقدم في الشوط الأول حتى النقاط الأخيرة، قبل أن يحسم القادسية الشوط بصعوبة 29-27. وتمكن الجهراء من أخذ الأفضلية في الشوط الثاني بفضل تميز لاعبيه يوسف كابد ويوسف منديل في الضربات الساحقة القوية لينتهي الشوط لصالح الجهراء 25-14.

وعاد الأصفر إلى أجواء المباراة في الشوط الثالث من خلال تميز لاعبه راشد عنبر إلى جانب متابعات ناصر دشتي وبدر جوهر ليتقدم القادسية في نهاية الشوط 25-21. وواصل الجهراء تقديم مستواه المميز في الشوط الرابع وانهاه 25-22 ليحقق التعادل بشوطين لمثلهما حيث لجأ الفريقان إلى شوط فاصل تمكن الجهراء من انهائه لصالحه بصعوبة 20-18 وخطف انتصارا مستحقا وضعه في دائرة المنافسة على المربع الذهبي.

