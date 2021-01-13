الوزراء استقالوا.. لـ«المصلحة الوطنية»

الأولى

وضع اعضاء الحكومة استقالاتهم تحت تصرف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

جاء ذلك خلال استقبال الخالد في قصر السيف امس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر والوزراء حيث رفع لسموه استقالة كل اعضاء الحكومة واضعين اياها تحت تصرف سموه وذلك في ضوء ما آلت اليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة وما تقتضيه المصلحة الوطنية. من جانب آخر كشفت مصادر برلمانية ان نواب المعارضة اتفقوا على تعطيل اي جلسة مقبلة لمجلس الأمة ما لم يتم اقرار لجنة تحقيق باحداث الجلسة الافتتاحية والاحالة الى النيابة.

وقالت المصادر: تم اعتماد هذا النهج في التعامل مع اي جلسة قادمة انسجاما مع ما اقسم عليه النائب محمد المطير «قسما بالله ما راح تمشي الجلسة القادمة الا بتشكيل لجنة تحقيق»،. واضافت: وتم الاتفاق ايضا على تقديم استجواب جديد الى سمو الشيخ صباح الخالد في حالة اعادة تكليفه لرئاسة الحكومة مرة اخرى، واذا جاء رئيس وزراء جديد ولكن تم اعادة انس الصالح فسيتم تقديم استجواب اما الى رئيس الوزراء الجديد او الى الوزير الصالح حيث ترك تحديد هذا الخيار الى الوقت المناسب.

من جانبه قال النائب مرزوق الخليفة ان محاولة الحكومة التهديد بسلاح سحب الجناسي، وتشكيل لجنة عليا للتحقيق في جناسي الكويتيين تزامناً مع الاستجواب المقدم الى رئيس الوزراء، مساومة رخيصة من حكومة تحولت بكل اسف الى خصم للشعب، مشددا بقوله: سنواجهكم بالقانون والدستور وحق المساءلة والرقابة وستسقط مشاريعكم التدميرية.

من جانبه قال النائب ثامر السويط ان تأخر الحكومة في تقديم برنامج عملها مرتبط بما تسرب من كونه يتضمن توجهات نحو الضرائب وتقليص الدعوم، متوعدا بتقديم النواب 10 استجوابات ان جاءت اي حكومة ببرنامج عمل بهذه التوجهات التي تمس جيب المواطن، معتبرا ان التهديد بحل المجلس لا يجدي نفعا، ومرحبا بالعودة الى الشعب وقال ان هذا هو الرجوع مشرف. وزاد: نحن بانتظار صباح الخالد في 19 يناير المقبل لصعود المنصة ومواجهة مصيره السياسي وسماع رأي الشعب في.

من جهته قال النائب مبارك الحجرف ان الحكومة خالفت الدستور منذ عدم حضورها للجلسة مرورا باعلان موقفها من الاستجواب واستمرارها بالعمل دون استقالة او مواجهة واتباع سياسة اللعب على الوقت الذي يعتبر عبثا وتأخيرا لموت سياسي محتم.

من ناحيته قال النائب د. عبدالكريم الكندري ان العقد الاجتماعي بيننا وهو الدستور نص بالمادة 134 على ان «انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها لا يكون الا بقانون» وعليه سأتصدى لأي قانون ضريبي تقدمه الحكومة.

من جانبه قال رئيس اللجنة المالية احمد الحمد سوف نعمل بكل جد لاقرار قانون الضمان المالي لدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين، الذي اسقطه المجلس الماضي في جلسته الأخيرة.

بدوره، اكد النائب خليل الصالح ان الكويت بلد خير، والكويتي اولى بخيرات بلاده، نعم البلاد بحاجة الى اصلاحات مالية بشرط ان لا تمس جيب المواطن، وأي تفكير حكومي في فرض الضرائب على المواطنين، هو سير في الاتجاه الخطأ،لان الاستقرار المعيشي وتخفيف الأعباء عن المواطنين اول اولوياتنا.