وزير المالية: المصارف لم تتأخر في التبليغ عن شبهات «الصندوق الماليزي»

الأولى

رصدت النهار تتبع العمليات المشبوهة الواردة من البنوك المحلية لوحدة التحريات المالية والتي تم اخطارها بها منذ 2016 وحتى تاريخه، ودور بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية في رصد التعاملات المالية حول الصندوق الماليزي في وثيقة رسمية حصلت عليها. (طالع ص09-07)

حيث اوضح وزير المالية خليفة حماده، ان وحدة التحريات تلقت 7 اخطارات بنكية حول تعاملات مالية مشبوهة تمت لأفراد ومؤسسات محلية.

وكشف حماده عن انه جارٍ البحث والدراسة لاختيار الأفضل لتولي منصب رئيس وحدة التحريات المالية، كون المنصب بحاجة الى مهنية وكفاءة عالية. وأفاد بان وحدة التحريات المالية تبين لها وجود بعض القصور لدى دراسة الاخطارات المقدمة لها من الجهات المخطرة لها، ولذلك قامت بمخاطبة بنك الكويت المركزي بالملاحظات التي تكشفت لها، مع عقد اجتماعات دورية مع الجهات المخطرة لاستعراض اهم الملاحظات التي شابت التقارير الواردة اليها منذ 2016.

وبين ان البنوك المحلية قامت بمتابعة كل المعاملات المتعلقة بالصندوق الماليزي منذ عام 2016 وتم اخطار وحدة التحريات المالية عنها، بعد ان تم اجراء عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات من قبل البنوك المحلية والتي نتج عنها توفر دلائل كافية للاشتباه، وفقاً للمتطلبات الواردة بالقانون والتعليمات الصادرة من البنك المركزي.

وأضاف حماده تبع ذلك اخطارات متعددة من البنوك في الأعوام 2017 و2018 و2019 الى وحدة التحريات المالية بهذا الخصوص، وشدد على ان البنوك المحلية لم تتأخر عن القيام بالدور المنوط بها في متابعة المعاملات المالية المتعلقة بالصندوق الماليزي.

وأوضح انه تم وضع منظومة تعليمات متكاملة اصدرها لجميع الوحدات التابعة له ومراقبة ادائها للتحقق من مدى التزامها بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. وقال ان البنوك تراقب حركة التحويلات الالكترونية ونمط المخاطر للمعاملات، مع التحقق ان المعاملات تتماشى مع مصادر الأموال والثروات.

وأكد حماده انه قام بجولات تفتيشية ميدانية للتأكد من التزام الجهات الخاضعة لرقابته بتنفيذ قانون غسل الأموال وتمويل الارهاب، مشيراً الى توقيع جزاءات مالية قدرها نصف مليون دينار على المخالفين للقانون.

وقال ان المركزي يقوم برصد حركة تدفقات الدينار وأثر ذلك على مستويات السيولة للقطاع المصرفي، مبيناً انه ليس من اختصاص المركزي منح موافقة للبنوك بشأن التحويلات المالية التي يطلب العملاء اجراءها كونها مسؤولية البنوك وفق ما تقضي به التعليمات الصادرة.

في اطار منفصل قال حمادة ان الكويت خصصت نصف مليار دينار لمواجهة تداعيات كورونا، موضحاً ان مكافأة الصفوف الأمامية بيد لجنة طوارئ كورونا.