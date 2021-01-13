العمالة المنزلية الجديدة قبل رمضان

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أعلن رئيس اتحاد اصحاب مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان، ان الاتحاد سيبذل قصارى جهده لتأمين لتوفير العمالة المنزلية للمواطنين قبل شهر رمضان.

وقال في تصريح لـ«النهار»: عادت الروح الى مكاتب استقدام العمالة المنزلية بعد قرار مجلس الوزراء الذي سمح باستقدام العمالة المنزلية الجديدة عبر منصة «بالسلامة» مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات اعتبارا من الاحد المقبل. واضاف ان العمالة المتاحة حاليا هي من الهند وسيريلانكا والفلبين غير ان الاخيرة بحاجة الى تجديد العقود بينهم وبين الجهات المختصة في تلك الدولة، مشيرا الى ان المدة المتوقعة لوصول الدفعة الاولى من العمالة المنزلية تبلغ نحو 45 يوما.

وقال ان الاتحاد حريص على توفير العمالة وفق قرار وزارة التجارة على الا يتعدى كلفة العامل 990 دينارا الا اذا حدث امر خارج عن ارادة الاتحاد يؤدي الى زيادة الاسعار، معربا في نفس الوقت عن أمله في الا تستغل شركات الطيران حاجة السوق وترفع اسعار التذاكر. وأكد ان الاتحاد كان متواصلا مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية طوال ازمة جائحة «كورونا»، الامر الذي سيسهم في توفير هذه العمالة بأقرب وقت ما لم تستجد امور تعطل او تؤخر عملية الوصول.

وذكر ان قرار مجلس الوزراء جاء في الوقت المناسب، وقال « كنا نطالب بهذا القرار منذ بدء الازمة، من خلال المطالبة باستثناء العمالة المنزلية من الحظر، مؤكدا ان الاتحاد عمل منذ الساعات الاولى على ايجاد حل لمشكلة وقف تأشيرات العمالة المنزلية. وأضاف: «طالما انفرجت الازمة باستئناف اصدار الفيز فان الاتحاد يسعى بشتى الطرق لتوفير الدفعة الاولى من العمالة المنزلية بعد شهر ونصف الشهر، اي قبل شهر رمضان. وقال: «انحسم امر فتح التأشيرات ونأمل تغطية 20% من الطلبات قريبا، مشيرا الى ان الاتحاد سيتمكن من تغطية احتياجات المواطنين بعد اشهر من العمل المتواصل. الى ذلك، كشف الدخنان، ان الاتحاد مقبل على تفعيل نظام الكتروني لتقديم افضل الخدمات للمواطنين، مبينا ان جائحة كورونا فرضت التوجه نحو استخدام النظام الآلي، ليتسنى للمواطنين تقديم الطلبات واختيار العمالة التي يرغبون فيها من المنزل.