الأولى

تمكن رجال قوة الاطفاء العام مراكز «الجهراء الحرفية والتحرير والعارضية والاسناد» من اخماد حريق نشب على مساحة 5 الاف متر مربع في اطارات بر ارحية من دون وقوع اصابات تذكر وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحريق. وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الاطفاء العام ان فرق قوة الاطفاء العام نجحت في السيطرة على حريق اطارات رحية الذي نشب صباح امس، موضحة ان فرق الاطفاء التي تعاملت مع الحادث كانت من مراكز الجهراء الحرفية والتحرير والعارضية والاسناد وقد تمكنت من السيطرة على الحادث ومنعت انتشار النيران في باقي الاطارات.

وبينت الادارة ان الحريق لم ينتج عنه اي اصابات بشرية وجارٍ التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، وقد تابع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح تفاصيل الحادث مع رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد الذي تواجد في غرفة قيادة الحوادث الكبرى مع نائب رئيس القوة لقطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص للاطلاع على مجريات الحادث، وشكر الفريق المكراد الجهات الحكومية المشاركة.

من جانبه لفت مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الحمود الى ان الحريق الذي اندلع في منطقة رحية هو «بفعل فاعل.. مبدئيا»، مضيفا: «للأسف هناك اناس لا يعلمون مقدار التلوث الذي يحدث جراء حرق هذه الاطارات وكذلك كمية المبالغ المهدرة لاطفاء الحرائق».

وأشارت الهيئة في بيان الى ان «المدير العام الحمود تواجد في الموقع للوقوف على اسباب اشتعال النيران في الاطارات الموجودة بالمنطقة».كما وجهت الشكر لقوة الاطفاء العام لسرعة استجابتها في التعامل مع الحادث.