المدلج: تكويت وظائف فروع التموين يوقف الهدر

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طالب وزير التجارة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج وزارة الشؤون بتكويت الوظائف الادارية في فروع التموين بالجمعيات التعاونية للمساهمة في وقف الهدر بالمواد التموينية وخلق فرص عمل للمواطنين.

وقالت التجارة في بيان صحافي امس، ان الوزير المدلج وجه كتاباً الى وزير الشؤون وزير الأوقاف عيسى الكندري طلب فيه تكويت تلك الوظائف خصوصاً العاملين بفروع التموين. وأكدت الوزارة ان تلك الخطوة من شأنها المساهمة في وقف الهدر في المواد التموينية عبر منع العمالة الأجنبية من اداء هذه الأعمال وحصرها بالكويتيين فضلاً عن دورها في خدمة الوطن والمواطنين.

وأشارت الى ان تكويت هذه الوظائف يخلق فرص عمل للمتقاعدين الكويتيين وحملة الشهادات من ابناء المناطق السكنية الواقعة فيها الفروع التموينية مجددة خطابها الى وزارة (الشؤون) للاسراع بهذا الأمر بما يواكب السياسة العامة للدولة نحو تكويت الوظائف الحكومية.