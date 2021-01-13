«أمانة المجلس»: لا نسكِّن مستشارينا على البحر

الأولى

نفت الأمانة العامة لمجلس الأمة ما تم تداوله من بعض النشطاء السياسيين حول صرف 10 آلاف دينار وتوفير سكن على البحر لأحد المستشارين غير الكويتيين العاملين في الأمانة.

وذكرت الأمانة في بيان انها تصرف مكافأة للمستشارين مع بدل سكن لا يصل مجموعهما الى ذلك المبلغ، مؤكدة ان المستشارين لا يتقاضون تلك المبالغ ولا يتم توفير سكن لهم بأماكن معينة. وأضافت ان المستشار المقصود يتقاضى مكافأة اقل من ذلك بكثير، وأن الرقم المتداول مبالغ فيه جدا مع التأكيد على عدم وجود امتيازات سكن وسيارة وخلافه. وأوضحت ان المبالغ التي تصرف تخضع لاشراف الأجهزة الرقابية والمالية المعنية ولا تخرج عن الضوابط والسقف المحدد لما يتم صرفه في جهات الدولة الأخرى.

وفي سياق متصل اكدت الأمانة انها مستمرة بتطبيق سياسة التكويت، حيث بلغت نسبة الموظفين الكويتيين في الأمانة 91 %.