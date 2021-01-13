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«صندوق التنمية» حوّل 377 مليون دينار لـ«السكنية»

علي الفرحان
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الأربعاء 13 يناير 2021

أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن تحويل مبلغ 17 مليون دينار لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعد اعتماده الحسابات الختامية للصندوق عن السنتين الماليتين (2018 - 2019) و(2019 - 2020). وقال نائب مدير عام الصندوق غانم الغنيمان في بيان صحافي ان قانون الصندوق الذي عدل في عام 2003 يشمل تحويل 25 % من صافي الأرباح الخاصة بالصندوق الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية سنويا. وأوضح انه وحتى الآن تم تحويل 377 مليون دينار الى المؤسسة منذ اقرار القانون، مضيفا ان تلك المساهمة تعد احدى ابرز المبادرات المحلية للصندوق وتشكل مردودا اقتصاديا كبيرا وداعما للتنمية المحلية.
وأفاد بأن الصندوق يعد مؤسسة عامة تعتمد كليا على مواردها الذاتية في تقديم القروض والمساعدات التنموية الأخرى.


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