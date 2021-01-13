الكل منتصر والخاسر الوطن!

الاخيرة

تابعت مناقشة الكونغرس الأميركي، لما طرحه الرئيس ترامب من تشكيك في نتائج الانتخابات، وقد وقف رئيس الأغلبية الجمهورية، التي تمثل حزب الرئيس ليتحدث بلغة هادئة، وبالحجج والبراهين على دعاوى الرئيس، معلناً أن مصلحة الولايات المتحدة وشعبها مقدمة على أي انحياز حزبي، ومقدمة على مصلحة الرئيس، وتبعه العديد من أعضاء الحزبين، ولم أسمع نبرة صوت واحدة عالية.

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عندما دخل الصراخ والتشنج لقاعة مجلس الأمة، بدأت عمليات التأزيم والانسداد السياسي، وتوقفت عمليات التنمية، وتم معها عمليات السرقة والتجاوزات والإخفاقات في المشاريع الكبرى، وانتهى حال تلك العقليات والقيادات بالمهجر، والأتباع بالسجون، ومن لم يخطط بشكل صحيح لنفسه، فكيف نتوقع منه التخطيط المناسب للبلد؟!

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لقد وصل صراخ المنازعات السياسية التي لا تنتهي، إلى عنان السماء وأزعج حتى ركاب الطائرات المحلقة، ولم ينتج عن الأزمات، التي تلد أزمات، والانسدادات والبعد عن مبادئ سنة أولى حضانة سياسة، التي تنص على أن السياسة هي فن الممكن، وليس طلب المستحيل إلا خلق مواقف خاسرة، وكلما زادت الخسارة، وضعف المنطق، كلما زاد التشدد والصراخ، وغيبت العقول، وقبلها مصالح الكويت وشعبها، حتى انتهينا بمعادلة «الكل منتصر والخاسر الوحيد هو.. الوطن!».

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ويذكر المخضرمون ما حدث في فترة ناصعة من تاريخ الكويت السياسي، عندما قرر النائب الوطني محمد الرشيد استجواب وزير الكهرباء عبدالله السميط، الذي لا يقل عنه وطنية وحباً للإصلاح، فقال الوزير للنائب لماذا نضيع أوقات المجلس، ونعطل مصالح الناس، ويمكن الوصول لحقيقة ما ذكرت، لو أتيتني في الوزارة، وطرحته أمام الوكلاء والمختصين، فأنا باحث عن الحقيقة مثلك، فإن ثبت القصور أو التجاوز منهم أعفيتهم من مناصبهم، وأحلتهم لجهات المساءلة، وهو ما تم، واستمع الرشيد للإجابات واقتنع، فأوقف مشروع الاستجواب، وأثنى في المجلس على أداء الوزير السميط، وذهب ما بينهما قصة تروى، ومثالاً وقدوة لما يقوم به وزراء ونواب الدولة المحبون لبلدهم، بمثل هؤلاء، نهضت الكويت، وأصبحت في مقدمة الركب، وبمثل محاربي طواحين الهواء والباحثين عن البطولات الزائفة، أصبحنا في مؤخرة الركب.

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آخر محطة: في عصر النهضة الكويتية، كانت السنوات تمر دون أن نسمع باستجواب واحد يشغل الوزراء والنواب عن أداء أعمالهم لخدمة الكويت وشعبها، لاحقاً أصبحت الاستجوابات بوابة الفساد المالي والإداري والثراء غير المشروع.

