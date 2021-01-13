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تحويل «ديزني لاند» إلى موقع للتطعيم ضد «كورونا»


أعلن مسؤولون حكوميون في ولاية كاليفورنيا الأميركية، أمس، أن متنزه ديزني لاند، الذي تملكه شركة والت ديزني والمغلق منذ مارس، سيصبح أول موقع كبير للتطعيم ضد مرض «كوفيد-19» في مقاطعة أورانج في الولاية.
وقال مسؤولو المقاطعة في بيان إن ديزني لاند سيصبح أول مواقع التطعيم الكبيرة في المقاطعة، مشيرين إلى أنه سيبدأ تشغيله في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.
الجدير بالذكر أن المقاطعة ستعلن عن مواقع تطعيم كبرى أخرى بعد الانتهاء من الترتيبات المطلوبة لذلك.
وقالت مسؤولة الصحة في متنزهات ديزني، باميلا هيميل، في بيان بالبريد الإلكتروني «يفخر منتجع ديزني لاند بالمساهمة في دعم مقاطعة أورانج ومدينة أناهيم عبر استخدام منشآتنا، ونحن ممتنون للمقاطعة والمدينة على كل جهودهما لمكافحة كوفيد-19».


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