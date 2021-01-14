إعادة تكليف الخالد لـ«حكومة تفاهم وتوافق»

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استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد حيث رفع إلى مقام سموه كتاب استقالة الحكومة.

وتوقعت مصادر حكومية اعادة تكليف سمو الشيخ صباح الخالد برئاسة الحكومة مع احداث تغييرات «نوعية» بالتشكيل الوزاري تلبي «المصلحة العامة» بتوافق وتعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأشارت المصادر في تصريح لـ«النهار» الى أن التشكيلة الوزارية الجديدة قد تشهد خروج 3 او 4 وزراء مع «اعادة هيكلة» بعض الحقائب التي يحملها وزير واحد تلبية لاحتياجات الفترة المقبلة وما تحمله من تحديات ينصب أغلبها في الجوانب الاقتصادية.

وقالت المصادر ان الحكومة عازمة على العودة الى المجلس بطريقة توافقية دون المساس بسلطتها المستقلة وذلك ما سيكون بارزا في الايام المقبلة التي ستشهد تكثيفا لمحاولات التوصل الى «تفاهم وتوافق» بين السلطتين والاتفاق على أولويات المرحلة المقبلة.

وأكدت أنه لن يكون هناك استعجال في اعلان التشكيل الحكومي الجديد مرجحا أن لا يتم الاعلان عنه قبل صدور أحكام المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية التي ستنظرها في جلسة العشرين من الشهر الحالي.

الى ذلك لفتت المصادر الى أنه تم توجيه القيادات الحكومية نحو اهمية حضور اجتماعات اللجان البرلمانية وعدم اعاقة أعمالها في اشارة الى حرص الحكومة على التعاون مع المجلس مؤكدة ان ذلك بدا واضحا في اجتماعات اللجان امس التي حضرها عدد من القياديين شاركوا بفعالية في مناقشة القوانين والمواضيع المعروضة على جدول أعمالها.